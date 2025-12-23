Стало известно о рекордном росте числа поездок в Крым
Крым стал настоящим открытием 2025 года для внутреннего туризма. Об этом пишет РИА Новости.
Ассоциация туроператоров России сообщила о фантастическом приросте турпотока в организованном сегменте на 66,8%. Это произошло несмотря на сложные логистические и геополитические условия.
Аналитики АТОР отметили, что Крым стал центром внимания туристов, удивив всех своим успехом. В то же время Краснодарский край столкнулся с уменьшением числа поездок на 15,4%, но все еще остается лидером по количеству туристов в стране.
Таким образом, полуостров уверенно занял свою позицию на туристической карте России, и его популярность продолжает расти.
Читайте также: