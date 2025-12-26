Российская туристка на мотоцикле вылетела на встречку в Таиланде и погибла
На тайском курорте Пхукет произошло смертельное ДТП с участием российских туристов. Об этом сообщает Telegram-канал Readovka.
Как оказалось, на арендованном мотоцикле они не справились с управлением на извилистой дороге, выехали на встречную полосу и столкнулись с автомобилем. Девушка-пассажир погибла на месте, мужчина получил травмы и его госпитализировали
.
Виновниками аварии стали сами туристы, нарушившие правила дорожного движения. Водитель встречного автомобиля, 50-летний житель Таиланда, не пострадал.
