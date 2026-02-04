В Италии массово жалуются на отреставрированную фреску с лицом премьера Мелони
Жители Италии массово жалуются на отреставрированную фреску в базилике Святого Лаврентия в Лучине в центре Рима. Пользователи соцсетей заметили, что лицо ангела, изображённого в часовне Святых Душ в Чистилище, якобы напоминает премьер-министра страны Джорджу Мелони.
Как сообщает CNN, министр культуры Алессандро Джули поручил профильным службам проверить, не было ли сходство внесено реставратором намеренно. Управление по охране археологических и исторических памятников Рима приступило к изучению архивных материалов и фотографий оригинальной росписи, созданной в 2000 году, чтобы сопоставить их с результатом реставрации 2025 года.
Речь идёт о современном произведении живописи, которое не имеет охранного статуса. Глава управления Даниэла Порро уточнила, что фреска не считается культурным достоянием и не находится под государственной охраной, однако любые изменения, включая реставрацию, должны согласовываться с профильными учреждениями.
Автор реставрации, Бруно Валентинетти, заявил, что при работе он следовал оригинальному рисунку и просто воспроизвёл его, а работу выполнил бесплатно.
