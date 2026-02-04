В Италии массово жалуются на отреставрированную фреску с лицом премьера Мелони

04 февраля 2026, 12:04

Фреска в базилике Сан-Лоренцо-ин-Лучина в Риме с лицом Джорджи Мелони (Фото: РИА Новости/Александр Логунов)

Жители Италии массово жалуются на отреставрированную фреску в базилике Святого Лаврентия в Лучине в центре Рима. Пользователи соцсетей заметили, что лицо ангела, изображённого в часовне Святых Душ в Чистилище, якобы напоминает премьер-министра страны Джорджу Мелони.