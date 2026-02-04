Достижения.рф

Мошенники предлагают россиянам списать долги через МФЦ

Фото: istockphoto/Dzurag

МВД России сообщило о новой схеме мошенничества. Злоумышленники рассылают письма с обещанием списать долги через МФЦ по государственной программе.



Об этом 4 февраля ТАСС сообщили в подразделении, занимающемся противодействием преступлениям с использованием информационно-коммуникационных технологий. По данным ведомства, ссылка из таких писем ведёт на фишинговый сайт. Там пользователю предлагают пройти тест и оценить шансы на списание задолженности. Чтобы получить якобы «результаты», просят ввести код из СМС.

В МВД подчеркнули, что никаких госпрограмм по автоматическому списанию долгов не существует. Законный механизм избавления от долгов — только процедура банкротства по ФЗ № 127.

Никита Кротов

