Мошенники предлагают россиянам списать долги через МФЦ
МВД России сообщило о новой схеме мошенничества. Злоумышленники рассылают письма с обещанием списать долги через МФЦ по государственной программе.
Об этом 4 февраля ТАСС сообщили в подразделении, занимающемся противодействием преступлениям с использованием информационно-коммуникационных технологий. По данным ведомства, ссылка из таких писем ведёт на фишинговый сайт. Там пользователю предлагают пройти тест и оценить шансы на списание задолженности. Чтобы получить якобы «результаты», просят ввести код из СМС.
В МВД подчеркнули, что никаких госпрограмм по автоматическому списанию долгов не существует. Законный механизм избавления от долгов — только процедура банкротства по ФЗ № 127.
