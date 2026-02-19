Самыми любимыми сериалами россиян стали «Бригада» и «Улицы разбитых фонарей»

19 февраля 2026, 13:01

Фото: iStock/Chonlatee Sangsawang

Россияне назвали любимые детективные сериалы. Лидерами рейтинга стали «Бригада», «Улицы разбитых фонарей» и «Бандитский Петербург», следует из аналитики онлайн-кинотеатра «КИОН».





Как сообщает Telegram-канал «Кровавая барыня», среди самых популярных персонажей зрители выделили Сашу Белого (Сергей Безруков) и Пчелу (Павел Майков) из «Бригады». В топ также вошли Мария Швецова (Анна Ковальчук) из «Тайн следствия» и Анатолий Дукалис (Сергей Селин) из «Улиц разбитых фонарей». В список любимых сериалов также попали «След», «Возвращение Мухтара», «Убойная сила», «Ментовские войны», «Глухарь» и «Ликвидация».



Как правило, зрителей привлекают харизматичные герои и интерес к криминальному миру. Детективные проекты позволяют безопасно погружаться в «тёмную» сторону жизни и переживать напряжённые сюжеты, не сталкиваясь с рисками в реальности.

