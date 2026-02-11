Актриса Ирина Безрукова вынуждена уехать на отдых по состоянию здоровья
Ирина Безрукова рассказала, что была вынуждена взять продолжительный отпуск из-за проблем со здоровьем, вызванных многомесячной перегрузкой и постоянным стрессом.
В беседе со «Звездачом» актриса призналась, что её физическое и эмоциональное состояние оказалось на пределе после длительного рабочего марафона.
По словам Безруковой, за последние 13 месяцев у неё практически не было полноценного отдыха. Осенью и в конце года график стал особенно плотным, поэтому актриса заранее договорилась со всеми работодателями о длительных каникулах, осознав, что пауза необходима. Новый год и отпуск она решила провести в Таиланде.
Перед поездкой Ирина прошла медицинский чекап, который показал тревожные результаты. Врачи зафиксировали повышенный уровень кортизола — гормона стресса, что, по их мнению, свидетельствует о серьёзном эмоциональном и физическом потрясении.
Актриса объяснила, что её профессия напрямую связана с проживанием сильных эмоций. Съёмки в кино, работа в театре, проекты на пределе возможностей, а также участие в шоу «Дуэты», где ей впервые пришлось петь перед публикой, стали серьёзным испытанием для организма.
