Актриса Ирина Безрукова вынуждена уехать на отдых по состоянию здоровья

11 февраля 2026, 13:48

Актриса Безрукова призналась, что её организм оказался на грани из-за стресса

Ирина Безрукова (Фото: Instagram* / @irina_bezrukova_official)

Ирина Безрукова рассказала, что была вынуждена взять продолжительный отпуск из-за проблем со здоровьем, вызванных многомесячной перегрузкой и постоянным стрессом.