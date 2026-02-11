Суд оштрафовал онлайн-кинотеатры «Кинопоиск», «Иви» и Wink за пропаганду ЛГБТ*

11 февраля 2026, 10:30

Фото: iStock/demaerre

Таганский районный суд Москвы оштрафовал онлайн-кинотеатры «Кинопоиск» и «Иви», а также видеосервис Wink на общую сумму 9,5 миллиона рублей. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на судебную инстанцию.