Суд оштрафовал онлайн-кинотеатры «Кинопоиск», «Иви» и Wink за пропаганду ЛГБТ*
Таганский районный суд Москвы оштрафовал онлайн-кинотеатры «Кинопоиск» и «Иви», а также видеосервис Wink на общую сумму 9,5 миллиона рублей. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на судебную инстанцию.
Согласно решениям от 10 февраля 2026 года, «Кинопоиск» должен выплатить 3,5 миллиона рублей, «Иви» — три миллиона. Аналогичный штраф в размере трех миллионов рублей назначен компании «Рестим Медиа», которая является правообладателем Wink.
Протоколы составили по части 3 статьи 6.21 КоАП РФ, предусматривающей ответственность за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, смены пола или отказа от деторождения. Онлайн-платформы уже привлекались к административной ответственности по схожим статьям ранее.
