ИИ помог получить более 1,3 млн услуг на госпортале Подмосковья

26 декабря 2025

Более 70% услуг на госпортале Московской области оснащены искусственным интеллектом. С начала лета текущего года он помог с оформлением свыше 1,3 млн заявлений. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного Мингосуправления.





Искусственный интеллект проверяет корректность заполнения онлайн-форм, предлагает выбор пунктов из тематических формализированных списков, а также анализирует прикреплённые документы.





«ИИ‑помощник умеет распознавать более 740 типов документов. В их числе — счёт‑фактура, справка о рождении, решение суда и паспорт транспортного средства. (…) Всего с 1 июня этого года нейросеть проверила более 3,8 млн документов в 1,3 млн заявлениях», — отметила министр госуправления, ИТ и связи региона Надежда Куртяник.