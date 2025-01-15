Самыми выгодными вакансиями для пенсионеров стали врач, логист и ветеринар

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Самыми высокооплачиваемыми вакансиями для пенсионеров стали врач общей практики, менеджер по логистике, помощник главбуха и ветеринар. К соответствующим выводам пришло исследование аналитиков «Работы.ру». Работодатели готовы предложить по этим позициями, как отмечается, от 200 до 250 тысяч рублей в месяц.
«Также от 190 тыс. рублей в месяц предлагают получать повару-бригадиру на вахте в Красноярском крае, а электрогазосварщик/сварщик в Подольске с опытом работы от года может получать от 180 тыс. рублей в месяц, рассказали специалисты», — пишет RT, ознакомившееся с результатами исследования.Вместе с тем россиянам советуют хранить на вкладах не менее трети от своих сбережений. Об этом рассказал руководитель департамента поддержки клиентов и продаж «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман в беседе с «Газетой.Ru». По его мнению, это вложение станет подушкой безопасности на случай непредвиденных ситуаций.
«Например, если вы боитесь потерять хотя бы копейку из ваших сбережений, лучший вариант для вас — хранить деньги на депозите и не инвестировать вообще, тем более что в следующем году процентные ставки еще долго будут оставаться высокими», — добавил эксперт.Читайте также:
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