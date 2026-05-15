Эксперт напомнил о праве выпускников оспорить нарушения на ЕГЭ
Председатель межрегиональной общественной организации «Отцы рядом» Иван Курбаков сообщил, что выпускники могут подать апелляцию при нарушениях во время ЕГЭ, в том числе из-за некорректного поведения наблюдателей. Об этом пишет РИА Новости.
Юрист уточнил, что участники экзамена должны получить полную информацию о ЕГЭ не позднее чем за две недели до его проведения.
По его словам, выпускники с ограниченными возможностями здоровья имеют право на особые условия. Они могут сдавать экзамен в специальных пунктах, пользоваться помощью ассистента и получать дополнительное время. Все такие условия заранее согласуют с участником и его законными представителями. Их подтверждают медицинскими документами.
Курбаков добавил, что апелляцию можно подать как по процедуре проведения экзамена, так и по результатам проверки работы. Он напомнил, что участники ЕГЭ вправе выбирать предметы сверх обязательных и пересдавать экзамен в случае плохого результата по одному из них.
