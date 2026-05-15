Спасатели из Москвы подключились к поискам пропавших в марте на Волге подростков
В Ульяновскую область из Москвы прибыли сотрудники Центрального аэромобильного спасательного отряда МЧС России для поиска двух пропавших на Волге подростков. Об этом сообщили в канале «МЧС Ульяновской области» на платформе мессенджера MAX.
Семиклассников ищут уже больше месяца. Последний раз они выходили на связь в районе двух мостов в Ульяновске в ночь на 23 марта. У мальчиков благополучные семьи, сами ребята в школе учились хорошо.
Спасатели из Москвы будут работать совместно с коллегами из Приволжского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России. Также в операциях принимают участие специалисты Следственного комитета, Центра ГИМС и Службы гражданской защиты и пожарной безопасности Ульяновской области. К месту поисков уже доставили специальную технику и оборудование.
Ранее «Радио 1» передавало, что на Камчатке завершили расследование уголовного дела против четырёх врачей, обвиняемых в гибели роженицы. Теперь его направили прокурору для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд.
Читайте также: