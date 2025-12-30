Самой востребованной среди работодателей оказалась сфера торговли
В 2025 году сфера торговли заняла первое место среди российских работодателей.
По информации РИА Новости, количество вакансий в этой отрасли выросло на 16,2% в сравнении с аналогичным периодом 2024 года. Ретейл составляет впечатляющие 45,5% всех предложений о трудоустройстве.
Также наблюдается рост предложений для соискателей без опыта работы. Их доля достигла 20,2% от общего числа вакансий. Однако в этом сегменте количество вариантов снизилось на 18,5% по сравнению с прошлым годом.
Транспорт и логистика замыкают тройку лидеров с 11,3% вакансий, но здесь также зафиксировано снижение на 11,8%. Такой расклад подчеркивает динамику рынка труда и меняющиеся потребности работодателей.
