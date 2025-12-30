Юрист рассказал, как добиться возмещения ущерба за влетевшую в окно петарду
В новогодние праздники петарды нередко становятся причиной повреждения окон и иного имущества в квартирах. Юрист Вячеслав Печников в разговоре с «Газетой.Ru» объяснил, какие шаги необходимо предпринять пострадавшим от неосторожных «весельчаков», чтобы добиться возмещения ущерба.
Первым делом следует обратиться в полицию для фиксации факта происшествия и попытки установить виновное лицо. Одновременно с этим необходимо провести оценку повреждений, чтобы определить точную сумму, требуемую для ремонта. Эти доказательства необходимы для обоснования своих претензий.
После установления лица, запустившего петарду, ему направляется письменная претензия с требованием возместить ущерб и приложенными документами.
Если добровольной компенсации не последует, следующим этапом станет подача искового заявления в суд.
«В таких делах решающую роль обычно играет то, насколько четко собраны доказательства по всем элементам, от факта ущерба до подтверждения суммы», — цитирует Печникова «Газета.Ru».