Юрист рассказал, как добиться возмещения ущерба за влетевшую в окно петарду

30 декабря 2025, 06:42

Юрист Печников: Если в окно попала петарда, первым делом следует обратиться в полицию

Фото: iStock/ricardvaque

В новогодние праздники петарды нередко становятся причиной повреждения окон и иного имущества в квартирах. Юрист Вячеслав Печников в разговоре с «Газетой.Ru» объяснил, какие шаги необходимо предпринять пострадавшим от неосторожных «весельчаков», чтобы добиться возмещения ущерба.





Первым делом следует обратиться в полицию для фиксации факта происшествия и попытки установить виновное лицо. Одновременно с этим необходимо провести оценку повреждений, чтобы определить точную сумму, требуемую для ремонта. Эти доказательства необходимы для обоснования своих претензий.





«В таких делах решающую роль обычно играет то, насколько четко собраны доказательства по всем элементам, от факта ущерба до подтверждения суммы», — цитирует Печникова «Газета.Ru».