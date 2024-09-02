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Самойлов день 2 сентября: чего нельзя делать, чтобы не обеднеть

02 сентября 2024, 00:00
Фото: istockphoto / Newlander90

Фото: istockphoto / Newlander90

Самойлов день ежегодно отмечается 2 сентября и является важным событием в народном календаре. Этот праздник связан с памятью святого Самойла, который почитается как защитник и покровитель. Редакция «Радио 1» расскажет об истории торжества, его традициях и приметах, а также о том, что можно и нельзя делать в этот день.

История торжества

Фото: istockphoto / Vera Tikhonova

Самойлов день имеет глубокие исторические корни. Святой Самойл был пророком, который жил в древности и стал символом мудрости и справедливости. В народной культуре этот день ассоциируется с окончанием лета и началом осени, что делает его особенно значимым для аграрного общества. Праздник отмечается в основном в восточнославянских странах и сопровождается различными ритуалами.



Пророка Самуила почитали как защитника мужчин и поэтому 2 сентября (по старому стилю — 20 августа) принято было уделять особое внимание представителям сильного пола. Хотя сельскохозяйственные работы еще продолжались — с полей убирали оставшуюся свеклу и морковь, женщины непременно готовили праздничные угощения.

В день Самуила на столе обязательно присутствовали борщ со свеклой, свекольник, а также как тушеная, так и свежая свекла. Считается, что угощение этими овощами принесет удачу. Кроме того, в этот день мужчин следует кормить жареным картофелем с грибами, что, согласно поверьям, помогает укрепить мужские силы, поднять дух и решить финансовые вопросы.


Традиции праздника


В Самойлов день существует множество традиций, которые передаются из поколения в поколение. В этот день принято завершать сбор поздних культур. Люди благодарят природу за щедрые дары и просят о хороших урожаях в будущем. В церквях зажигают свечи в честь святого Самойла, прося о здоровье и благополучии для себя и своих близких.

Этот день считается благополучным для сбора всей семьи за праздничным столом. Люди готовят традиционные блюда и делятся историями о своих предках.

После посещения церкви незамужние девушки направлялись в поле для сбора урожая. «Пора-свекольница – девкам невольница». Прежде чем приступить к работам, они склоняли головы перед землёй и выражали благодарность за её благодатность. Считалось, что самые старательные работницы будут вознаграждены здоровьем и красотой от Матушки-Земли. Мужчины приходили за урожаем, чтобы убрать свеклу в дом; такие обычаи соблюдались веками.

В день Самойлова мужчин не только хорошо кормили, но и баловали подарками. Дочери дарили своим отцам вышитые рубахи, а жёны успевали к этой дате связать тёплые вещи, такие как носки, шарфы, жилеты или рукавицы.

Фото: istockphoto / hopsalka

Приметы на Самойлов день


На Самойлов день существует множество примет, которые помогают людям предсказать погоду и урожай.

  • Если на деревьях много рябины — зима будет холодной.
  • Туман утром предвещает хороший урожай.
  • Если птицы собираются в стаи — ждите скорого похолодания.

Что можно делать в Самойлов день


В этот день рекомендуется благодарить природу за урожай и проводить ритуалы очищения, посещать церковь для молитвы и зажигания свечей, устраивать семейные застолья, чтобы укрепить родственные связи.

Что нельзя делать в Самойлов день

Фото: istockphoto / GettyTim82

Существуют определенные запреты на этот праздник. Одинокие прогулки по лесу могут привести к тому, что злые духи запутают следы и не позволят вернуться домой. Стрижка волос и ногтей может сократить жизненный путь.

Свадьбы и обручения предвещают несчастливую и недолгую жизнь для таких семей. Заведение новых знакомств потенциально может быть опасным. Не следует ссориться и конфликтовать с близкими — это может привлечь негативную энергию и привести к разорению. Нужно также избегать тяжелых физических работ — лучше посвятите этот день отдыху и духовным практикам.

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В Белоруссии протестируют новый учебник истории с разделом о протестах и выборах
01 сентября 2024, 23:45

Фото: istockphoto/Chinnapong

Новые учебники по истории для 11 класса будут протестированы в Белоруссии в предстоящем учебной году. Об этом телеканалу ОНТ сообщил глава белорусского министерства образования Андрей Иванец.
«Те школы, которые были в прошлом году "в пилоте", с 1 сентября в 11 классе будут изучать тоже новый учебный предмет по новому учебнику. И там как раз-таки уже нашли свое отражение события 2020 года со всеми оценками: почему и кто хотел совершить государственный переворот», – отметил министр.

Иванец подчеркнул, что в новые учебники истории также будет включена информация о Всебелорусском народном собрании и практике единого дня голосования на выборах. Он также отметил, что история Белоруссии будет анализироваться в контексте мировой истории.

Ранее депутат белорусского парламента Игорь Марзалюк заявил, что история, общество и география Белоруссии должны преподаваться на белорусском языке в каждой школе, включая русскоязычные.

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Временное перекрытие Крымского моста парализовало движение в сторону Керчи
Более 500 машин встали в пробке у Крымского моста в сторону Керчи
01 сентября 2024, 22:00

Фото: istockphoto/ gutaper

Более 500 машин встали у Крымского моста перед пунктом досмотра со стороны Краснодарского края. Огромная пробка в сторону Керчи образовалась после временного ограничения движения транспорта на мосту. Об этом вечером 1 сентября сообщает РИА Новости Крым.
Движение транспорта перед Крымским мостом в сторону Керчи временно перекрыли в 16:00. Переправа была закрыта в течение 20 минут, которые успели парализовать движение на трассе в сторону Крыма. На момент открытия моста в пробке уже стояли 900 машин.

Мост является стратегическим объектом, поэтому досмотр в обязательном порядке проходят все автомобили. Автомобилистам рекомендуют проходить через пункты досмотра с часа ночи до 7 утра – это самое оптимальное время, когда нет больших очередей.

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#крымский мост
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Павел Дуров гуляет по Парижу с блогершей Юлей Вавиловой
Павла Дурова заметили гуляющим по Парижу с криптокоучем Юлей Вавиловой
01 сентября 2024, 19:53

Фото: istockphoto/Brastock Images

Основателя Telegram Павла Дурова заметили гуляющим по Парижу в компании криптокоуча Юлии Вавиловой. Именно с ней Дуров летел на частном самолета из Азербайджана, когда его задержали во время приземления в парижском аэропорту 24 августа. Пару засняли на улице папарацци издания Paris Match.
После задержания Дурова блогерша осталась в Париже. Вскоре Daily Mail сообщили, что именно благодаря постам Юлии Вавиловой с геолокацией в запрещенной соцсети французские службы вычислили передвижения Дурова.

Отметим, что ордера на арест братьев Павла и Николая Дуровых французские власти выдали в марте 2024 года. Сооснователь ТГ и ВК, Николай Дуров, во Франции числится в розыске.

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#telegram
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Эскорт в ОАЭ и измена с Решетовой: что Алену Шишкову связывает с Дуровым и его арестом во Франции
01 сентября 2024, 17:48

Фото: РИА Новости/Евгения Новоженина

Известная российская модель и блогер Алена Шишкова заявляет, что никогда не состояла в романтических отношениях с предпринимателем, основателем мессенджера Телеграм Павлом Дуровым, однако в Сети расходятся их совместные фото из Парижа с неоднозначной подписью Шишловой. О том, что на самом деле связывает модель и миллиардера, и какую роль в жизни блогера сыграла Анастасия Решетова расскажет редакция «Радио 1».

Что известно о связи Шишковой с Дуровым

Фото: соцсети П. Дурова

На протяжении нескольких лет в СМИ и социальных сетях высказывались предположения о возможном романе между моделью Аленой Шишковой и бизнесменом Павлом Дуровым. Однако недавно девушка опровергла слухи, заявив, что они никогда не были в отношениях. На следующий день после задержания Дурова в разговоре с РЕН ТВ Шишкова высказала мнение, что это могло быть недоразумение. По ее словам, они общались достаточно редко и о задержании Павла она не была осведомлена.

«Мы поддерживаем связь, но редко общаемся. Он не упоминал, что у него проблемы», — пояснила модель.

Шишкова также добавила, что у успешных людей могут возникать различные трудности, и, возможно, инцидент с Дуровым действительно оказался ошибкой. Ранее Шишкова заявила, что последний раз общалась с Дуровым еще до начала пандемии, и, несмотря на распространяемые слухи, между ними никогда не существовало романтической связи.

«Мы живем в разных странах, и мне не удобно летать в Париж просто для встречи с ним. Если бы у нас были отношения, я бы это сделала», — добавила она.
Впервые о романтических отношениях Алены Шишковой и Павла Дурова заговорили в 2017 году. Тогда Павел, очарованный внешностью модели и её титулом «Мисс Россия», включил её в свой личный рейтинг самых красивых женщин на платформе ВКонтакте.

Позже пользователи Telegram заметили, что для демонстрации новых функций мессенджера использовались фотографии Шишковой, что ещё больше подогрело интерес к их отношениям. Однако вскоре Шишкова поделилась совместной фотографией с Павлом Дуровым из Парижа, которую подписала фразой «Все сложно».


Фото: РИА Новости/Евгения Новоженина

Разрыв с Тимати из-за Решетовой


В 2012 году Шишкова познакомилась с Тимати во время съемок его клипа. В 2014 году у них родилась дочь Алиса. Тем не менее, рэпер не сделал Шишкову своей женой и в 2015 году пара рассталась. Одной из причин разрыва стало его увлечение финалисткой «Мисс Россия — 2014» Анастасией Решетовой, с которой он позже также расстался в 2020 году. В марте Шишкова заявила, что Решетова появилась на горизонте еще во время ее отношений с Тимати, чем она была глубоко огорчена.

«С Настей мы не поддерживаем общения и никогда не были особенно близки. У нас была совместная съемка для рекламы, но, к сожалению, не удалось установить хорошие отношения. Зато с новой девушкой Валей у нас замечательный контакт, поскольку я часто у них бываю и приезжаю к Алисе. <…> Возможно, у меня оставалась какая-то обида на Настю из-за того, что она появилась в нашей жизни во время моих отношений с Тимуром», — рассказала Шишкова.
«Пилотка» не первой свежести и тучный еврей: новые детали в деле о разводе Яна Абрамова и Алсу, с чем останется певица
«Пилотка» не первой свежести и тучный еврей: новые детали в деле о разводе Яна Абрамова и Алсу, с чем останется певица

Развод Алсу связан с Решетовой

Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков

В 2024 году Решетова вновь стала причиной расставания. На этот раз знойная брюнетка разбила пару певицы Алсу и бизнесмена Яна Абрамова. О расставании супругов, которые прожили в браке целых 18 лет, стало известно еще в конце мая.

В разборки вмешалась психолог Вероника Степанова, которая регулярно составляет психологические портреты людей на своем YouTube-канале. Она опубликовала пост в телеграм-канале, в котором заявила, что Анастасия Решетова якобы занимается эскортом в Объединенных Арабских Эмиратах и делит постель с Яном Абрамовым.

«Как показывает практика, проституция и серьезные отношения — вещи трудно совместимые. Поэтому я на стороне Алсу», — написала психолог.

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Мать детей Дурова Болгар: Мама умерла от инфаркта, узнав, в каком мы положении
Болгар заявила о смерти матери из-за бедственного положения детей Дурова
01 сентября 2024, 17:27

Фото: istockphoto/Anastasia_Prish

Предполагаемая мать троих детей основателя мессенджера Telegram Дурова Ирина Болгар заявила, что ее мама умерла из-за бедственного положения, в котором оказалась семья после отказа Павла в финансировании. Об этом блогер написала на своей странице в запрещенной соцсети.
«Моя мать год назад умерла от инфаркта, узнав, в каком положении мы были с детьми», – написала Ирина.

По словам Ирины, ее мать так сильно переживала, когда Дуров отказался содержать детей, что это сказалось на ее здоровье. В итоге у женщины случился инфаркт.

Ранее Болгар сообщала, что Дуров перестал платить алименты и заблокировал все счета после отказа женщины переехать с детьми к нему в Дубай. Также Ирина сообщала о требовании лишить Павла родительских прав в Швейцарии.

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Свидетели подтвердили причастность руководства «Пикета» к афере с бронежилетами
01 сентября 2024, 14:39

Фото: iStock/Josiah S

Причастность руководителей ООО «ГК «Пикет» к поставке некачественных бронежилетов в ВС России подтвердили показания свидетелей. Об этом сообщается в материалах дела.
Причастность подтверждается показаниями свидетелей, протоколами осмотров бронежилетов и выписок по движению средств. Главным обвиняемым по данному делу является гендиректор ООО «ГК «Пикет» Андрей Есипов.

Кроме него по делу проходят начальник службы безопасности ООО «ГК «Пикет» Михаил Кальченко и финансовый директор этой компании Виктория Антонова. Согласно информации следствия, сумма ущерба составляет два миллиарда рублей.

Напомним, сотрудники ГК «Пикет» похитили не менее 2,4 миллиарда рублей, выделенных Минобороны по контракту на поставку индивидуальных средств защиты. Компания передала в ВС РФ не менее 20 040 бронежилетов, которые не соответствовали установленным стандартам.

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#вс рф
#минобороны
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«Тихая пандемия»: Западные врачи нашли у солдат ВСУ супербактерии
Устойчивые к антибиотикам супербактерии находят у раненых солдат ВСУ
01 сентября 2024, 14:32

Фото: Минздрав МО

Устойчивые к антибиотикам бактерии находят в раненых солдат ВСУ западные и европейские врачи. При этом военных заражают в клиниках Украины, сообщает Times 1 сентября.
Бактерии, которые не реагируют на антибиотики, нашли доктора лондонской больницы Святого Георгия в ноге у военного. Рану многократно обрабатывали разными антибиотиками, однако ногу пришлось ампутировать. Перед этим солдата пытались вылечить в четырех украинских больницах. Именно там заразился пациент, по мнению докторов.
«Заражение наиболее происходит не в траншее на фронте, а почти всегда в медицинских учреждениях», – цитирует газета лондонского инфекциониста-консультанта Люка Мура.

Антибиотикорезистентность у раненых солдат ВСУ также выявляли в Германии, Нидерландах и Норвегии. Люк Мур назвал распространение инфекции «тихой пандемией»
«Украина стала новым полем битвы с супербактериями. Заражения находят не только у военных. Аналогичные результаты показали восемь образцов анализов, взятых у новорожденных с пневмонией», – пишет Times.

О росте в Западной Европе супербактерий, которые не реагируют на медицинские препараты, заявили в 2023 году. Тогда отмечалось, что основная часть случаев приходится на жителей Украины.

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Актер Миронов перенёс операцию на позвоночнике
Mash: Актёр Евгений Миронов перенёс операцию на позвоночнике
01 сентября 2024, 14:02

Фото: РИА Новости/Кристина Кормилицына

57-летний актёр Евгений Миронов перенёс операцию на позвоночнике. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Уточняется, что в середине лета текущего года Миронов попал в отделение нейрохирургии. Актер жаловался на боли в шее, которые отдавали в левую руку.

Медики выявили у него межпозвонковый стеноз, дисфункцию шейного отдела и грыжу диска. Миронову провели операцию и поставили имплант.

В настоящее время артист проходит реабилитацию. Вертикальные нагрузки ему запрещены.

Сам же Миронов считает, что его болезнь — это наказание за роль епископа. Проблемы со спиной и онемение руки начались, когда Миронов застудил спину во время поездки.

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«Дети кричали и плакали»: 20 лет со дня теракта в Беслане, страшные подробности трагедии, жертвы
20 лет теракту в Беслане: как это было, кто организовал и напал, сколько жертв
01 сентября 2024, 11:24

Фото: РИА Новости/Денис Абрамов

Ровно 20 лет назад мир потрясла страшная новость о теракте в одной из школ Беслана. В сентябре 2004 года, в день празднования Дня знаний, боевики захватили школу в Северной Осетии. Этот акт насилия и варварства потряс не только Россию, но и весь мир. О трагических событиях, жертвах и о том, кто стоял за организацией теракта расскажет редакция «Радио 1».

Теракт в Беслане: как это было


1 сентября, в День знаний, жители Беслана провожали детей на торжественную линейку. Во дворе школы № 1 собрались ученики, их родители, родственники и педагогический состав. Примерно в девять часов утра начались выстрелы, когда группа из 34 террористов на двух больших машинах заехала на территорию школы. Они окружили толпу и принудительно загнали людей внутрь.

Из-за паники некоторым удалось вырваться из толпы. Около 20 человек укрылись в котельной, откуда они спаслись через пролом в стене. Более тысячи человек стали заложниками, среди которых преобладали дети, многие из которых были вместе с братьями и сестрами. Их заперли в спортивном зале, забаррикадировали окна и заминировали здание. В первый же день убили двух заложников.

«Дети были очень напуганы, они кричали и плакали. Чудовищная трагедия до сих пор не забыта народом», — расскажет позже выжившая заложница.

Фото: iStock/zabelin

Переговоры с террористами


На переговоры преимущественно отправляли гражданских лиц. Вскоре после начала конфликта боевики передали записку через одну из заложниц, в которой обозначили, что будут общаться лишь с Александром Дзасоховым, в то время президентом Северной Осетии, Муратом Зязиковым, тогдашним главой Ингушетии, и детским врачом Леонидом Рошалем. Сотрудники МВД организовали две зоны оцепления вокруг школы, блокировали район и эвакуировали жителей соседних домов.

Напряженность нарастала. Внезапно произошел первый взрыв, за которым последовала стрельба из автоматов, что привело к гибели еще шести заложников. Террористы открыли беспорядочный огонь из автоматов и гранатометов, а позже выбросили тела жертв через окно спортзала. В момент обстрела нескольким заложникам удалось сбежать.

2 сентября 2004 года. Переговоры с террористами привели к освобождению 24 человек. Сначала захватчики не предъявили требований, но позже потребовали вывода российских войск из Чечни. Местные власти пытались наладить контакт с ними, но безуспешно


Кто стоял за терактом в Беслане


Ответственность за нападение взял на себя Шамиль Басаев — международный террорист и один из лидеров чеченских боевиков, связанный с «Аль-Каидой»*. Он также причастен к другим терактам в России. Басаев был идейным вдохновителем захвата школы, а его ближайший соратник Руслан Хучбаров выступил в качестве главного исполнителя. 17 сентября 2004 года на сайте «Кавказ-Центр» было опубликовано письмо Басаева с признанием вины за трагедию в Беслане. Попытки российских спецслужб ликвидировать его продолжались долго. Однако 10 июля 2006 года в результате операции ФСБ он все же был уничтожен.

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Единственный оставшийся в живых террорист


В мае 2005 года во Владикавказе начался судебный процесс над Нурпаши Кулаевым — единственным боевиком, избежавшим смертельного исхода во время штурма. 24-летний чеченец утверждал, что не знал о планах захвата школы и оказался в бандитской группе против своей воли. По его словам, он не причинял вреда заложникам, давал им питье и не стрелял.

Кулаев заявлял, что большую часть времени провел в столовой и сбежал только во время штурма. Однако выжившие утверждали обратное: Кулаев отказывал детям в воде и применял насилие. В итоге его признали виновным в терроризме, захвате заложников, убийствах и других преступлениях и приговорили к смертной казни, которая была заменена на пожизненное заключение из-за моратория.


Сколько террористов было в Бесланской школе


Согласно официальным данным, в захвате школы приняло участие 34 человека, среди которых были две чеченские террористки-смертницы и двое сообщников, остававшихся в лагере для связи. Следствие также установило, что еще один сообщник наблюдал за ситуацией снаружи и смог скрыться после теракта. Первого сентября одного террориста ликвидировали. По данным расследования, одну женщину застрелили, а другая погибла из-за взрыва бомбы. Второго числа были нейтрализованы несколько боевиков, в то время как большинство членов банды погибли в результате штурма.


Жертвы теракта в Беслане


Во время захвата в Бесланской школе погибли 186 детей, 111 родителей, друзей и близких, а также 17 учителей и работников образовательного учреждения. Большинство заложников стали жертвами во время штурма — от взрывов и обстрелов. Террористы заставляли людей выходить в столовую, расстреливая тех, кто отказывался. Жертвами также стали 10 работников спецназа ФСБ, два спасателя МЧС и один сотрудник МВД, а также шесть гражданских спасателей.

Фото: РИА Новости/Сергей Карпухин

Путин прибыл в Беслан и возложил цветы к мемориалу


Президент России Владимир Путин прибыл в Беслан во вторник, 20 августа. Он посетил школу №1, где в 2004 году террористы захватили заложников.

Глава государства возложил цветы к памятнику заложникам террористов «Древо скорби» и к мемориалу бойцам спецподразделений «Альфа» и «Вымпел». Президент также почтил память жертв теракта на кладбище «Город ангелов».

Владимира Путина сопровождала группа людей, в том числе — глава Северной Осетии Сергей Меняйло.

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*«Аль-Каида» — запрещенная в России террористическая организация
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