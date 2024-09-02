Самойлов день 2 сентября: чего нельзя делать, чтобы не обеднеть

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Самойлов день ежегодно отмечается 2 сентября и является важным событием в народном календаре. Этот праздник связан с памятью святого Самойла, который почитается как защитник и покровитель. Редакция «Радио 1» расскажет об истории торжества, его традициях и приметах, а также о том, что можно и нельзя делать в этот день.
История торжества
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Самойлов день имеет глубокие исторические корни. Святой Самойл был пророком, который жил в древности и стал символом мудрости и справедливости. В народной культуре этот день ассоциируется с окончанием лета и началом осени, что делает его особенно значимым для аграрного общества. Праздник отмечается в основном в восточнославянских странах и сопровождается различными ритуалами.
Пророка Самуила почитали как защитника мужчин и поэтому 2 сентября (по старому стилю — 20 августа) принято было уделять особое внимание представителям сильного пола. Хотя сельскохозяйственные работы еще продолжались — с полей убирали оставшуюся свеклу и морковь, женщины непременно готовили праздничные угощения.
В день Самуила на столе обязательно присутствовали борщ со свеклой, свекольник, а также как тушеная, так и свежая свекла. Считается, что угощение этими овощами принесет удачу. Кроме того, в этот день мужчин следует кормить жареным картофелем с грибами, что, согласно поверьям, помогает укрепить мужские силы, поднять дух и решить финансовые вопросы.
Традиции праздника
В Самойлов день существует множество традиций, которые передаются из поколения в поколение. В этот день принято завершать сбор поздних культур. Люди благодарят природу за щедрые дары и просят о хороших урожаях в будущем. В церквях зажигают свечи в честь святого Самойла, прося о здоровье и благополучии для себя и своих близких.
Этот день считается благополучным для сбора всей семьи за праздничным столом. Люди готовят традиционные блюда и делятся историями о своих предках.
После посещения церкви незамужние девушки направлялись в поле для сбора урожая. «Пора-свекольница – девкам невольница». Прежде чем приступить к работам, они склоняли головы перед землёй и выражали благодарность за её благодатность. Считалось, что самые старательные работницы будут вознаграждены здоровьем и красотой от Матушки-Земли. Мужчины приходили за урожаем, чтобы убрать свеклу в дом; такие обычаи соблюдались веками.
В день Самойлова мужчин не только хорошо кормили, но и баловали подарками. Дочери дарили своим отцам вышитые рубахи, а жёны успевали к этой дате связать тёплые вещи, такие как носки, шарфы, жилеты или рукавицы.
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Приметы на Самойлов день
На Самойлов день существует множество примет, которые помогают людям предсказать погоду и урожай.
- Если на деревьях много рябины — зима будет холодной.
- Туман утром предвещает хороший урожай.
- Если птицы собираются в стаи — ждите скорого похолодания.
Что можно делать в Самойлов день
В этот день рекомендуется благодарить природу за урожай и проводить ритуалы очищения, посещать церковь для молитвы и зажигания свечей, устраивать семейные застолья, чтобы укрепить родственные связи.
Что нельзя делать в Самойлов день
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Существуют определенные запреты на этот праздник. Одинокие прогулки по лесу могут привести к тому, что злые духи запутают следы и не позволят вернуться домой. Стрижка волос и ногтей может сократить жизненный путь.
Свадьбы и обручения предвещают несчастливую и недолгую жизнь для таких семей. Заведение новых знакомств потенциально может быть опасным. Не следует ссориться и конфликтовать с близкими — это может привлечь негативную энергию и привести к разорению. Нужно также избегать тяжелых физических работ — лучше посвятите этот день отдыху и духовным практикам.
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Анастасия Хохлова