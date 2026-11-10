Самолет экстренно сел на оживленное шоссе и повредил автомобиль
Легкомоторный самолет экстренно сел на оживленное шоссе и повредил автомобиль на юго-востоке США. Об этом сообщает телеканал WINK News.
По его данным, в районе Норт-Форт-Майерс во Флориде пилоты Cessna 172D во время полета заметили техническую неисправность и решили приземлиться на ближайшей трассе. При снижении воздушное судно задело заднюю часть проезжавшего пикапа, после чего село и влилось в поток автомобилей. В результате инцидента никто не пострадал.
После приземления движение по шоссе временно ограничили, чтобы убрать борт. В настоящее время причины и обстоятельства происшествия выясняет специальная комиссия. Источник выяснил, что 29 августа самолет такого же цвета, модели и с тем же регистрационным номером уже совершал аварийную посадку на 98-м шоссе во Флориде — тогда причиной стала неисправность двигателя.
В Ассоциации экспериментальной авиации назвали повторяющиеся инциденты странными и вызывающими беспокойство.
Читайте также: