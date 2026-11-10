10 ноября 2026, 02:30

Во Флориде самолет Cessna экстренно сел на оживленное шоссе и повредил пикап

Фото: iStock/ Diy13

Легкомоторный самолет экстренно сел на оживленное шоссе и повредил автомобиль на юго-востоке США. Об этом сообщает телеканал WINK News.