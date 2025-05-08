В Нижнем Новгороде введены временные ограничения на работу аэропорта

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В аэропорту Нижнего Новгорода введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщает Росавиация.
«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения на прием и выпуск ВС с 04.30 мск введены в аэропорту Нижний Новгород (Стригино; код ИКАО: UWGG)», — пишет официальный представитель Росавиации Антон Кореняко в своем telegram-канале.
Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский назвал справедливыми массированные удары украинских дронов на российские регионы. На фоне этого в Подмосковье вертолеты Ка-52 впервые использовались для сбития беспилотников ВСУ.
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