Над Украиной тихо после приказа Путина о перемирии

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В небе над Украиной тихо впервые за несколько дней после приказа президента РФ Владимира Путина о перемирии в честь годовщины Победы в ВОВ. Об этом сообщает Reuters.
«Впервые за несколько дней над Киевом и другими крупными городами Украины не звучали сигналы воздушной тревоги. По данным на раннее утро четверга Киев оставался спокойным — в отличие от предыдущих суток, когда город сотрясали взрывы», — передает агентство.
В издании обратили внимание на то, как Украина усилила атаки беспилотников на российские регионы, в том числе и на Москву. Это случилось после объявления перемирия Владимиром Путиным, на фоне чего во многих аэропортах было приостановлено осуществление перелетов.
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