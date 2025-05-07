В Подмосковье вертолеты сбивают украинские беспилотники

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В Подмосковье украинские беспилотники сбиваются вертолетами Ка-52. Об этом сообщает Mash.
«Вертолеты Ка-52 сбивают всушные беспилотники в Подмосковье. Для этого хеликоптеры используют в Московской области впервые», — пишет telegram-канал.
За вечер на подлете к Москве было сбито уже 14 вражеских беспилотников. После глава Минобороны РФ Андрей Белоусов сообщил, что страна уже отбила массированный налет дронов. В общем ВСУ запустили порядка 524 БПЛА.
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