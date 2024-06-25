Самолет с Ассанжем вылетел из Таиланда на остров Сайпан

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Самолет с Джулианом Ассанжем вылетел из Таиланда на остров Сайпан. Об это сообщает Flightradar.
Уточняется, что после заседания суда основателя Wikileaks, как ожидается, отпустят на свободу.
Ранее сообщалось, что основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа освободили из тюрьмы Великобритании. Примечательно, что Ассанж может частично признать вину в рамках сделки с американской прокуратурой, что позволит ему выйти на свободу после 5 лет заключения.
Напомним, Джулиан Ассанж стал всемирно известен благодаря работе над сайтом WikiLeaks, который публиковал секретные документы. Там размещалась информация о военных преступлениях, которые американские военные совершали в США.
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Ранее сообщалось, что основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа освободили из тюрьмы Великобритании. Примечательно, что Ассанж может частично признать вину в рамках сделки с американской прокуратурой, что позволит ему выйти на свободу после 5 лет заключения.
Напомним, Джулиан Ассанж стал всемирно известен благодаря работе над сайтом WikiLeaks, который публиковал секретные документы. Там размещалась информация о военных преступлениях, которые американские военные совершали в США.
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Екатерина Коршунова