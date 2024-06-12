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Самолеты двух российских авиакомпаний сменили курс из-за атаки БПЛА в Саратове

12 июня 2024, 17:46
Фото: iStock/frentusha

Фото: iStock/frentusha

В Саратовской области объявляли план «Ковер» из-за атаки дронов. Об этом сообщает «Коммерсантъ».


Отмечается, что в результате налета беспилотных летательных аппаратов два пассажирских самолета ушли на запасные аэродромы. Курс сменили борты, следовавшие в Саратов из Москвы.

Уточняется, что один рейс перенаправили в Самару, он уже прилетел в город назначения и вернулся в Москву. Согласно информации источника, второе воздушное судно сменило курс и совершило посадку в Ульяновске. После этого самолет доставил пассажиров в Саратов и отменил вылет в Сочи из-за технической неисправности.

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В РФ продлили срок выплат на погашение ипотеки для многодетных семей
Путин продлил на семь лет выплаты на погашение ипотеки для многодетных семей
12 июня 2024, 17:39

Фото: iStock/alexialex

Президент России Владимир Путин продлил программу поддержки многодетных семей, предусматривающую выплаты в размере 450 тысяч рублей на ипотеку до 2031 года. Этот закон был опубликован на сайте правовой информации.
Согласно новому закону, дополнительные расходы из федерального бюджета на эту программу в период с 2024 по 2030 годы составят 647,59 млрд рублей.

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин выразил уверенность, что продление этой программы способствует повышению доступности жилья для многодетных семей.

Ранее, в своем выступлении на Петербургском международном экономическом форуме, президент поручил правительству запустить дополнительные программы льготной семейной ипотеки с 1 июля 2024 года.

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Стенд Подмосковья открылся в День России на форуме «Путешествуй!»
12 июня 2024, 16:29

Фото: Сергей Хакимов

Сегодня, 12 июня, в День России открылся стенд Подмосковья на форуме «Путешествуй!» на ВДНХ. Об этом сообщили в пресс-службе Московской области.
Сегодня новый мультимедийный стенд Подмосковья посетил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко. Первый зампред правительства Московской области Илья Бронштейн отметил, что региону есть, чем похвастаться, поскольку каждый год туристический поток в Московскую область растет и в настоящее время уже достиг свыше двадцати миллионов человек в год.

Он подчеркнул, что каждый турист важен для области.

«Мы благодарны Дмитрию Николаевичу Чернышенко за ту поддержку, которую федеральное правительство оказывает Московской области. У нас большая программа субсидирования по развитию глэмпингов – небольших отелей, которые вписаны в природу и позволяют быстро наращивать номерной фонд. Это значит, что еще больше туристов смогут приехать в Подмосковье отдохнуть», — сказал Броштейн.

Министр культуры и туризма региона Василий Кузнецов заявил, что на подмосковном стенде в рамках форума «Путешествуй!» демонстрируется весь туристический потенциал региона.

«В этом году мы по традиции запустили нашу программу «Лето в Подмосковье». Туристов ждет большое количество отелей, глэмпингов, мест отдыха у воды, пляжи, парки. В событийной программе – фестивали классической музыки, литературные, театральные мероприятия», — рассказал Кузнецов.

В центре экспозиции подмосковного стенда находится медиа-куб, который в формате 3D демонстрирует туристические маршруты и места для досуга этим летом. Примечательно, что на протяжении всей работы форума «Путешествуй!» на стенде также будет представлено множество экскурсионных программ от муниципалитетов Подмосковья.

Напомним, на форуме, который пройдет с 12 по 16 июня, состоится туристический фестиваль. Гостям представят гастрономические презентации, проведут мастер-классы, встречи с путешественниками.

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Россиянам разрешили самим продавать ипотечное жилье
Путин подписал закон, разрешающий россиянам продавать залоговую недвижимость
12 июня 2024, 16:09

Фото: iStock/ AndreyPopov

Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий россиянам самостоятельно продавать недвижимость, находящуюся в залоге по ипотечному кредиту. Документ был размещен на портале правовой информации.
Ранее закон предусматривал, что имущество, заложенное у банка, можно было продать только через публичные торги или аукционы. Теперь гражданам предоставляется возможность самостоятельно реализовать такие объекты по наиболее выгодной цене. Вырученные средства могут быть использованы для полного погашения обязательств по кредитному договору или займу.

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая отметила, что заложенное имущество часто продавалось по заниженной цене, что создавало финансовые трудности для граждан. Кроме того, они были вынуждены оплачивать дополнительные расходы на услуги организаторов торгов (до 3% от стоимости имущества), исполнительный сбор (7% от стоимости имущества) и услуги оценщика.

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Путин продлил на семь лет выплаты многодетным семьям на погашение ипотеки
12 июня 2024, 15:01

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин подписал закон, который продлевает на 7 лет выплаты многодетным семьям на погашение ипотеки. Документ доступен на сайте официального опубликования правовых актов.
Отмечается, что по 31 декабря 2030 года продлевается норма, позволяющая предоставлять гражданам России при рождении третьего или последующих детей выплату в размере 450 тысяч рублей на полное или частичное погашение ипотеки. В 2023 году было предоставлено порядка 190 тысяч таких выплат.

Примечательно, что данный закон разработан в рамках реализации послания президента Федеральному собранию.

Ранее эксперты РИА Новости сообщили, что присоединиться к программе долгосрочных сбережений можно, заключив договор с любым негосударственным пенсионным фондом.

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Врач чудом прожил 19 лет с глиобластомой, убившей Заворотнюк и Фриске
12 июня 2024, 14:34

Фото: iStock/SeventyFour

Французский нейропсихиатр Давид Серван-Шрейбер прожил 19 лет с глиобластомой, тяжелым заболеванием головного мозга, которое стало причиной смерти таких известных личностей, как Анастасия Заворотнюк и Жанна Фриске.
В 2007 году доктор Серван-Шрейбер оказался в госпитале из-за заболевания мозга. Он столкнулся с диагнозом «глиобластома», что обычно означает быструю смерть. Однако он не сдался. Пройдя через операции и химиотерапию, Серван-Шрейбер решил взять свое здоровье в свои руки.

Он углубился в изучение онкологии, осознав, что у каждого из нас может быть рак, подавленный телом. Изменив образ жизни и диету, он начал посещать тренажерный зал и практиковать духовные практики. В течение 10 лет он успешно преодолевал рецидивы, путешествовал и писал книги о своем опыте борьбы с онкологией.

Однако в 2010 году болезнь вернулась, возможно, из-за нарушения собственных правил. В итоге, он ушел из жизни 24 июня 2011 года, прожив на 19 лет дольше, чем ожидалось.

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Легенда о «Вагнере»: становление ЧВК, связь с Пригожиным, смерть
12 июня 2024, 12:36

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

11 июня текущего года Дмитрию «Вагнеру» Уткину должно было исполниться 54 года. Он погиб 23 августа 2023 года вместе с Евгением Пригожиным в авиакатастрофе. Уткин стал единственным человеком в России, который получил шесть орденов Мужества.
Что известно о жизни Уткина, его боевом опыте и становлении ЧВК «Вагнер», рассказывает редакция «Радио 1».

Молодость Уткина, которого позже весь мир узнает как «Вагнера»


Уткин служил в мотострелковом полку Группы советских войск в Германии. Вернувшись в Россию, он поступил в Ленинградское высшее общевойсковое командное училище (ЛЕНПЕХ). Там он был старшиной 8-й роты 4-го батальона. Выпустился он лейтенантом в 1994 году. Далее начался его боевой путь в подразделениях специального назначения.

Боевой путь


Уткин участвовал во всех вооружённых конфликтах с участием России. Он был командиром разведывательной группы в 876-й отдельной роте специального назначения ГРУ России. Позже, став капитаном, назначен командиром 584-й отдельной роты специального назначения ГРУ России. Получив звание подполковника, стал командиром 700-го отдельного отряда специального назначения во 2-й бригаде спецназа ГРУ России.

В 2013 году Уткин принял решение уволиться из ВС РФ. Он отправился в Сирию в составе ЧВК «Славянский корпус», приняв командование разведывательно-штурмовой ротой. Под его руководством велись бои против террористов «Исламского государства» под населённым пунктом Эс-Сухне. Однако официально Россия послала военный контингент в Сирию только в 2015 году.

Становление ЧВК «Вагнер»


В начале 2014 года Дмитрий Уткин совместно с Евгением Пригожиным организовали «Группу Вагнера». На тот момент численность ЧВК составляла всего 40 человек. За годы своего существования она достигла 50 тысяч бойцов, сообщает Telegram-канал «GREY ZONE».

ЧВК «Вагнер» принимала участие в военных действиях в Сирии, Ливии, Мозамбике, Мали, Украине и в других странах. Уткин лично руководил боевым процессом и несколько раз был ранен. За 10 лет он стал человеком с самым большим боевым опытом на тот момент.

20 мая 2023 года стало известно о полном освобождении Артёмовска (Бахмута – украинское название). Битва за город шла 224 дня и закончилась полным разгромом ВСУ. Значительную роль в освобождении Артёмовска сыграли бойцы ЧВК «Вагнер».

Награды Уткина


За свой длительный боевой путь Уткин был удостоен огромного числа наград не только России, но и других государств, где он прославил силу русского оружия.

Государственные награды: звание «Герой России», орден «За заслуги перед Отечеством» III степени, орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени, шесть орденов Мужества, медаль «За Отвагу», звание «Героя ЛНР».

Награды «Группы Вагнера»: золотой крест «За отвагу и мужество», крест «За кровь и храбрость», три «Чёрных креста», два «Белых креста», медаль «За победу над ИГИЛ».

Награды других стран: «Орден Мужества» – Ливия, две золотые звезды «За военные заслуги» – Центральноафриканская Республика, «Национальный орден Мали» – высшая военная награда в Мали и другие.

Евгений Пригожин об Уткине

«Тот легендарный человек, которого вы называете Дмитрием Уткиным, в этой игре имеет уровень «Бог»!» — говорил глава ЧВК «Вагнер» о своём товарище.

Смерть Уткина и его похороны


23 августа 2023 года весь мир потрясла весть о том, что самолет, на котором летели Пригожин и Уткин, разбился. Позже стало известно, что все пассажиры борта и члены экипажа погибли. Тела Пригожина и его правой руки Дмитрия Уткина опознали.

31 августа Уткина похоронили в Мытищах на Федеральном военном мемориальном кладбище в «Пантеоне защитников Отечества», открытом в 2013 году. Там захоронены военные, космонавты, спортсмены и государственные деятели.

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Опознаны тела Пригожина и его заместителя Уткина

В упавшем самолете должны были быть Пригожин, его оператор и Дмитрий Уткин
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Россиянам объяснили «лавинообразный» рост изъятия паспортов на границе
Вице-президент РСТ Горин сообщил о росте количества изъятий паспортов на границе
12 июня 2024, 12:33

Фото: iStock/yanik88

Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин заявил, что за последние месяцы количество изъятий паспортов с ошибками на границе увеличилось. Об этом пишет РБК.
По словам Горина, организация фиксирует большое число обращений туристов, которые заметили в загранпаспортах ошибки. Он отметил, что число изыманий документов достигло своего пика в мае и июне этого года.

Руководитель комитета по правовым вопросам РСТ Георгий Мохов подчеркнул, что ранее туристов с паспортами, в которых присутствуют несоответствия, все равно пропускали через границу, а по возвращении рекомендовали заменить документы.

Ранее представители МВД напомнили россиянам о необходимости проверки данных в заграничных паспортах. В ведомстве обратили внимание на то, что при получении паспортов граждане должны самостоятельно проверить внесенные данные.

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#туризм
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Андрей Воробьёв поздравил сограждан с Днем России: главное богатство Подмосковья — люди
12 июня 2024, 11:00

Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв поздравил всех граждан с Днем России. Поздравление опубликовано в его Telegram-канале.
Губернатор отметил, что Московская область является неотъемлемой частью большой страны. Он подчеркнул, в Подмосковье реализуется множество масштабных проектов: строительство дорог, обновление общественного транспорта, благоустройство территорий и улучшение различных сфер жизни общества.

Воробьёв добавил, что главное богатство региона заключается в людях. Глава Подмосковья также пожелал согражданам крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов.

Напомним, ежегодно День России отмечается 12 июня. В этот день в 1991 году состоялись первые в истории страны всенародные прямые выборы президента.

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#россия
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Глава «Зова народа» Зайцев: Еговцева похоронят на Луговском кладбище в Лобне
12 июня 2024, 08:43

Фото: iStock/dragana991

Лидер организации Сергей Зайцев заявил, что похороны зампреда движения «Зов народа» состоятся 13 июня в Лобне. Об этом пишет NEWS.ru.
Зайцев отметил, что приглашаются все, кто знал и уважал покойного.

«Все желающие могут в 08:30 совместно с нами посетить божественную литургию и причаститься в Серафимовском храме по адресу: Московская обл. г. Лобня ул.Катюшки, 62а», — цитирует NEWS.ru. лидера движения.

Зайцев рассказал, что сначала похороны Еговцева планировали сделать на его родине в Пермском крае. В результате было принято решение сделать открытое прощание в Московской области, чтобы прийти проститься могли как можно больше людей.

Напомним, 7 июня Антона Еговцева нашли мертвым с множественными ранениями. На него в подъезде напал неизвестный с ножом. Незадолго до убийства Антон Еговцев и его супруга Екатерина обращались в правоохранительные органы с жалобами на сталкера, который дежурил около их дома. Оказалось, что преступник был влюблен в жену Еговцева.

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