Самолеты двух российских авиакомпаний сменили курс из-за атаки БПЛА в Саратове

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В Саратовской области объявляли план «Ковер» из-за атаки дронов. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Отмечается, что в результате налета беспилотных летательных аппаратов два пассажирских самолета ушли на запасные аэродромы. Курс сменили борты, следовавшие в Саратов из Москвы.
Уточняется, что один рейс перенаправили в Самару, он уже прилетел в город назначения и вернулся в Москву. Согласно информации источника, второе воздушное судно сменило курс и совершило посадку в Ульяновске. После этого самолет доставил пассажиров в Саратов и отменил вылет в Сочи из-за технической неисправности.
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