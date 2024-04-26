Самолеты F-16 начнут прибывать на Украину в этом году, заявили в США

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В текущем году Украина ожидает поступление дополнительных эскадрилий самолетов F-16, а также обученных пилотов и технический персонал от союзников, сообщил глава Пентагона Ллойд Остин.
«Более эскадрильи истребителей F-16 будут переданы Украине в этом году, вместе с пилотами и техническими специалистами, обученными членами данной контактной группы», — цитирует Остина РИА Новости.Нидерланды и Дания являются первыми странами, согласившимися передать Украине истребители F-16. Представитель Белого дома подтвердил, что передача боевых самолетов от третьих стран будет осуществлена после завершения подготовки украинских пилотов.
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