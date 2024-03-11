Отвалилось колесо: На Дальнем Востоке военный самолет Ан-12 запросил аварийную посадку

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Военно-транспортный самолет Ан-12 совершил аварийную посадку в аэропорту Хурба Комсомольска-на-Амуре в Хабаровском крае без одного колеса. Об этом информирует Телеграм-канал «112».
По данным издания, на борту находилось 8 человек, самолет летел из Нижневартовска. Вероятно, у воздушного судна повредилось переднее шасси. К публикации приложено видео и фото, на котором видно, что у судна нет одного колеса.
По данным РИА Новости, аварийная посадка самолета Ан-12 прошла без происшествий.
Ранее сообщалось, что россиян начали массово снимать с рейсов Turkish Airlines. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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По данным РИА Новости, аварийная посадка самолета Ан-12 прошла без происшествий.
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Алина Юрчак