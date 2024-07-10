Народные приметы на 10 июля 2024: Что нужно делать в Самонов день, чтобы были деньги

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Православные христиане 10 июля чтут память преподобного Сампсона Странноприимца, в народе известного как Самсон Сеногной. Святому молятся с просьбами избавить от болезней и найти свою дорогу в жизни.
Святой Сампсон Странноприимец мог вылечить от любой болезни простым прикосновением руки и посвятил жизнь служению людям.
ИсторияСвятой Сампсон жил в V—VI веках в Риме в обеспеченной христианской семье. Получив хорошее образование, он изучал врачебное искусство и посвятил жизнь бесплатному лечению бедных. После смерти родителей он раздал всё наследство, освободил рабов и поселился в пустыне недалеко от Константинополя.
Впоследствии он приехал в Константинополь, где начал принимать странников, больных и нищих. По преданию, он исцелил императора Юстиниана I, который предложил ему много золота и серебра, но святой отказался и попросил построить странноприимный дом и больницу. Император выполнил просьбу, даже приписал к этим учреждениям поместья для их содержания. До глубокой старости преподобный продолжал свое служение, а его кончина была безболезненной и мирной.
Традиции в Самсонов день
В день памяти святого Самсона люди почитали путников. В этот день их приглашали в дом, угощали и предоставляли ночлег.
По традиции, 10 июля странникам обязательно давали деньги. Верили, что чем больше отдашь, тем больше вернётся.
Дорога в представлении древних славян была символом жизненного пути. Они считали, что именно на дороге проявляется судьба, доля и удача человека. Однако дорога также считалась «нечистым» местом.
Фото: istockphoto / Dariusz Banaszuk
Особенно опасались перекрёстков, развилок и обочин дорог. В таких местах было принято хоронить самоубийц и некрещёных детей.
Что можно делать в Самсонов день
В день памяти святого Сампсона крестьяне выходили на покос и молились святому, чтобы в период уборки сена не было дождя.
Святой Сампсон помогал бедным и лечил людей, поэтому в этот день было принято приглашать в дом странников, кормить их и предоставлять ночлег.
В день памяти Самсона Сеногноя, который отмечается 10 июля, принято быть щедрым и добрым по отношению к другим людям. На Руси в этот день было принято приглашать гостей и угощать их разнообразными блюдами.
Фото: istockphoto / shironosov
Люди верили, что чем больше они отдадут другим, тем больше им воздастся в будущем. Поэтому в этот день беднякам подавали щедрую милостыню.
Те, кто верил в целебную силу трав и растений, отправлялись в лес, чтобы собрать их для себя. Считалось, что природа в этот день заряжена силой святого Самсона, который мог излечить от любых недугов.
Молодые девушки в этот день гадали по снам. Существовало поверье, что все хорошие сны, которые приснятся в ночь на 10 июля, обязательно сбудутся, поэтому им уделяли особое внимание.
Что нельзя делать 10 июля
В Самсонов день не рекомендуется признаваться в любви или делать предложение руки и сердца. Есть вероятность быть отвергнутым или столкнуться с непредвиденными обстоятельствами, которые могут негативно повлиять на личную жизнь.
Не стоит ругаться с близкими, злиться на них или ссориться с родными. Это может привести к тому, что обиды останутся надолго.
Также не рекомендуется поднимать с земли чужие деньги и вещи. Это может навлечь на вас неприятности.
Фото: istockphoto / PhanuwatNandee
Девушкам не советовали долго любоваться на своё отражение в зеркале, так как это, согласно поверьям, могло навредить их красоте.
10 июля лучше избегать ссор и конфликтов с близкими людьми. Все недопонимания стоит разрешать мирно, чтобы не привлечь беду и не нарушить гармонию в отношениях.
Также не стоит отправляться в дальнее путешествие или переезжать. Наши предки верили, что любые новые начинания в этот день обречены на провал.
Кроме того, рекомендуется отложить уборку в доме на другой день. В народе считалось, что любые перестановки в жилище и смена постельного белья могут привести к дурным снам и неурядицам.
И, наконец, в день Самсона Сеногноя не следует сплетничать и распускать слухи.
Приметы
Согласно народным приметам, если в утренние часы цветы не раскрылись, то в течение дня ожидается дождь. Если же цветы внезапно закрылись, это может свидетельствовать о скором начале дождя. Кроме того, появление липких капель на листьях конского щавеля также может указывать на приближение осадков.
Если в день Самсона Сеногноя идёт дождь, то пасмурная погода останется с нами до конца этого месяца. Яркое солнце в этот день предвещает тёплый июль.
Кучевые облака, движущиеся с запада, могут быть предвестниками засухи. А радуга, раскинувшаяся над нами, обещает ясный день. Если же радуга появляется над рекой и стоит поперёк неё, это также может означать, что погода станет ясной.
Фото: istockphoto / Pro2sound
Большое количество пчёл, летающих вокруг, может предвещать засуху. Однако если пчёлы злые и жалят, это тоже может быть предупреждением о грядущей засухе.
Мокрая трава днём может предвещать ливень. А сильное стрекотание стрекоз иногда может быть предупреждением о ненастной погоде.
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