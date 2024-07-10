Народные приметы на 10 июля 2024: Что нужно делать в Самонов день, чтобы были деньги

Православные христиане 10 июля чтут память преподобного Сампсона Странноприимца, в народе известного как Самсон Сеногной. Святому молятся с просьбами избавить от болезней и найти свою дорогу в жизни.

История





Впоследствии он приехал в Константинополь, где начал принимать странников, больных и нищих. По преданию, он исцелил императора Юстиниана I, который предложил ему много золота и серебра, но святой отказался и попросил построить странноприимный дом и больницу. Император выполнил просьбу, даже приписал к этим учреждениям поместья для их содержания. До глубокой старости преподобный продолжал свое служение, а его кончина была безболезненной и мирной.

Традиции в Самсонов день

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Что можно делать в Самсонов день

В день памяти Самсона Сеногноя, который отмечается 10 июля, принято быть щедрым и добрым по отношению к другим людям. На Руси в этот день было принято приглашать гостей и угощать их разнообразными блюдами.

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Люди верили, что чем больше они отдадут другим, тем больше им воздастся в будущем. Поэтому в этот день беднякам подавали щедрую милостыню.





Те, кто верил в целебную силу трав и растений, отправлялись в лес, чтобы собрать их для себя. Считалось, что природа в этот день заряжена силой святого Самсона, который мог излечить от любых недугов.





Молодые девушки в этот день гадали по снам. Существовало поверье, что все хорошие сны, которые приснятся в ночь на 10 июля, обязательно сбудутся, поэтому им уделяли особое внимание.



Что нельзя делать 10 июля

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Также не стоит отправляться в дальнее путешествие или переезжать. Наши предки верили, что любые новые начинания в этот день обречены на провал.





Кроме того, рекомендуется отложить уборку в доме на другой день. В народе считалось, что любые перестановки в жилище и смена постельного белья могут привести к дурным снам и неурядицам.

Приметы

Фото: istockphoto / Pro2sound



