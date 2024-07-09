Врач Попов: В России силён культ семьи и любви

Фото: iStock/SewcreamStudio
Главный врач клинической больницы Святителя Луки в Санкт-Петербурге Сергей Попов отметил огромную роль семьи и любви в системе ценностей россиян.
По его словам, роль семьи и любви проявляется и в больничных стенах: так, к раненым и больным приходят их родные и близкие, что придаёт им сил и позволяет быстрее восстановиться.
Ранее сообщалось, что праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню семьи, любви и верности, провели в городском парке Шатуры, а также в парке «Крестов брод» в Рошале.
Читайте также:
В Большой Шатуре отпраздновали День семьи, любви и верности
Гостями семейного фестиваля «Рябинушка» в Истре стали около 5 тысяч человек
В Лосино-Петровском наградили юбиляров семейной жизни
«В России силён культ семьи, культ любви. Любовь творит чудеса, когда всё идёт от сердца, от души. Испытания даются нам свыше, и переносим мы их по-разному. Когда мы встречаемся с такими проблемами, как болезнь, – это один вопрос. Ранения, полученные на войне, – это другой вопрос. И в прохождении этих испытаний семья значит очень много. Это больше, чем два человека, связанных друг с другом», – отметил в беседе с «Петербургским дневником» Попов.
Ранее сообщалось, что праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню семьи, любви и верности, провели в городском парке Шатуры, а также в парке «Крестов брод» в Рошале.
Читайте также:
В Большой Шатуре отпраздновали День семьи, любви и верности
Гостями семейного фестиваля «Рябинушка» в Истре стали около 5 тысяч человек
В Лосино-Петровском наградили юбиляров семейной жизни
Мелисса Тимофеева