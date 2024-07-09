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Россиянам раскрыли два золотых правила счастливого брака

Психолог Игонина рекомендовала практиковать системы «говори» и «молчи»
09 июля 2024, 15:46
Фото: iStock/fufupix

Фото: iStock/fufupix

Специалист Московской службы психологической помощи Екатерина Игонина заявила, что для сохранения счастливого брака на протяжении многих лет стоит придерживаться двух основных правил — «говори» и «молчи».
«Важно поддерживать вербальный контакт и любые недовольства обсуждать спокойно и с уважением друг к другу. Разъяснять любые неприятные моменты сразу, как только они возникают. А когда ссора перерастает в серьезный конфликт – не бросаться словами», – пояснила в беседе с «Москвой» 24 Игонина.

А психолог Дарья Дугенцова заявила о жизненной необходимости создания семьи для человека.



«Человек — существо социальное, и для него, конечно же, построить взаимоотношения и создать ячейку общества с биологической точки зрения — необходимость», — отметила в беседе с Общественной Службой Новостей Дугенцова.

Ранее профессор кафедры «Возрастная психология имени профессора Л.Ф. Обуховой» МГППУ, кандидат психологических наук Наталья Авдеева заявляла, что одной из ключевых проблем российских семей сегодня является жилищный вопрос.

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#психолог
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#человек
#психология
Писатель Кураев подаренными ему к 85-летию деньгами помог раненым бойцам
09 июля 2024, 16:00

Фото: iStock/StockSeller_ukr

Петербургский писатель, сценарист, лауреат Государственной премии России Михаил Кураев, отметивший в июне 85-летний юбилей, на врученные с подарков деньги купил медикаменты для раненых бойцов.
«Я прошёл три ступени юбилеев – 70-летие, 75-летие и 80-летие. И, наконец, к 85-летию понял, что надо поступить так, как поступил мой друг Николай Буров, народный артист России. В один из юбилеев он предложил друзьям принести не подарки и цветы, а деньги, и на эти деньги купил музыкальные инструменты для музыкальной школы Донбасса», – поделился в беседе с «Петербургским дневником» Кураев.

Отмечается, что на почти 180 тыс. рублей были закуплены и доставлены необходимые расходные материалы – 40 500 медицинских перчаток.

А в день преподобного Самсона, который верующие отметят завтра, 10 июля, также принято помогать всем нуждающимся и не жалеть деньги на оказание необходимой поддержки. Как пишет Общественная Служба Новостей, в этот день нельзя ссориться и таить негатив на родственников, убираться в доме, а также затевать переезд.

Ранее сообщалось, что глава городского округа Реутов Филипп Науменко вручил бойцу спецоперации новый квадрокоптер.

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В Клину готовят к сдаче дом для переселенцев из аварийного жилья
09 июля 2024, 15:53

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Девятиэтажный дом для более чем 270 переселенцев из аварийного жилья возвели на улице Мира в Клину, в настоящее время идёт подготовка новостройки к сдаче в эксплуатацию, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
«Строительные и инженерные работы полностью завершены. На прилегающей территории проведено благоустройство: посажены деревья и кустарники, засеян газон, а также организована парковка с видеонаблюдением. В квартирах установлена вся сантехника и электрические плиты», — говорится в сообщении.
Квартиры в новом доме получат 122 семьи переселенцев из аварийного жилья — 275 человек. Сейчас эти люди проживают по следующим адресам: дом №72 в городке Клин-9, дом№1/11 в Тверском проезде, дома №№10/8 и 12/8 в Ломоносовском переулке, дом №46 по улице Мира и дом №1/4 по Молодёжной улице.

Новостройку планируется сдать в эксплуатацию до конца июля.

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#министерство строительного комплекса мо
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В России стартовал приём заявок на соискание награды «Знание.Премия»
09 июля 2024, 15:40

Фото: iStock/metamorworks

Четвёртый сезон главной премии страны в области просвещения запустило российское общество «Знание», заявки на соискание премии принимаются до 30 сентября, сообщает пресс-служба «Знания».
«Заявки принимаются в девятнадцати номинациях, в том числе — в номинации «За вклад в сохранение семейных ценностей», приуроченной к Году семьи», — говорится в сообщении.
Премия была учреждена в 2021 году, её задача — отмечать достижения популяризаторов науки, общественных деятелей, авторов, блогеров, лекторов, а также организаций и просветительских проектов.

Заявку на участие можно подать онлайн — через сайт премии. Там же размещена подробная информация об условиях участия, критериях отбора и этапах проведения конкурса.

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#россия
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Сертификаты на жильё в Подмосковье в этом году получила 271 молодая семья
09 июля 2024, 15:38

Фото: iStock / Halfpoint

229 подмосковных семей уже купили в этом году жильё по программе «Молодая семья». Всего сертификаты получила 271 семья, сообщил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.
«Важная составляющая поддержки семей в Московской области – помощь с жильём. В регионе реализуется программа «Молодая семья», участники которой могут получить субсидию на покупку жилища. В этом году уже 229 семей купили жильё по этой программе. Всего же в 2024-м выданы сертификаты 271 молодой семье. На это выделено более 84 млн рублей из федерального бюджета, 387 млн – из бюджета региона, 387 млн рублей – из бюджетов муниципалитетов», – пояснил Брынцалов.
Чтобы стать участником программы «Молодая семья», нужно соблюсти ряд условий. Семья должна иметь место жительства в Московской области; возраст каждого из супругов не должен превышать 35 лет; семья может быть неполной – например, родитель и ребёнок. У семьи должны иметься доходы, позволяющие взять кредит. Кроме того, молодая семья должна быть признана нуждающейся в жилом помещении.

Для участия в программе необходимо подготовить документы и обратиться в администрацию своего муниципалитета. Полный список документов определяет администрация.

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#молодая семья
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#подмосковье
#московская область
#мособлдума
#игорь брынцалов
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В Волгоградской области не сработала система оповещения во время атаки ВСУ
09 июля 2024, 15:15

Фото: iStock/Stock Dealer

Жители Волгоградской области пожаловались в соцсетях на неработающую систему оповещения во время атаки украинских беспилотников. Об этом пишет Daily Storm.
По данным издания, местные жители пишут в местных пабликах комментарии с возмущениями о неработающей сирене.
При этом в местном правительстве заявили, что власти обратили внимание на подобные сообщения и уже проверяют информацию о неработающих сиренах оповещения.
«Сейчас проверяем эту информацию. Пока нет такого подтверждения», — заявил начальник пресс-службы аппарата губернатора региона Александр Бондаренко.

Дежурные средства ПВО и РЭБ минувшей ночью пресекли атаку украинских беспилотников в Волгоградской области. Об этом в своём Telegram-канале написал губернатор региона Андрей Бочаров. Отмечается, что в результате падения сбитых дронов произошли возгорания на подстанции в городе Фролово и на нефтебазе в городе Калач-на-Дону.

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#жители
#сво
#пво
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Выплаты к юбилею совместной жизни получили более 5 тыс. подмосковных семей
09 июля 2024, 15:04

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

Более пяти тысяч супружеских пар в Московской области получили выплаты к юбилею семейной жизни с начала текущего года, общая сумма выплат составила 31 миллион рублей, сообщает пресс-служба регионального министерства социального развития.
«Размер выплат зависит от продолжительности семейного стажа и составляет от 5 тысяч рублей до 9 тысяч рублей. В 50-летний юбилей бракосочетания семья получает 5 тысяч рублей, в 55 лет — 6 тысяч рублей и далее», — уточняется в сообщении.
В министерстве также отметили, что для получение первой выплаты — за 50 лет совместной жизни — нужно подать заявление через региональный портал госуслуг. Остальные выплаты будут начисляться автоматически. Выплату может оформить один из членов семьи.

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#подмосковье
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В ГД приняли во II чтении законопроект о шкале НДФЛ со ставками от 13% до 22%
09 июля 2024, 14:50

Фото: istockphoto/OxAvdeenko

Законопроект о прогрессивной шкале НДФЛ приняли в Госдуме во втором чтении. В частности, речь идет о введении прогрессивной шкалы НДФЛ со ставками от 13% до 22%. Третье чтение планируется в среду, 10 июля.
В налоговый кодекс внесут изменения для усовершенствования российской налоговой системы. Подразумевается пятиступенчатая шкала НДФЛ.

Согласно ей, 13% будет взиматься, если годовой доход составляет до 2,4 миллиона рублей. Повышение до 15% будет на годовой доход до пяти миллионов рублей. При годовом доходе до 20 миллионов ставка составит 18%. Годовой доход до 50 миллионов предусматривает 20% налога. Все, что будет сверх данной величины облагается самой высокой ставкой в 22%.

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В Москве спасатели усилили патрулирование водоёмов во время жары
09 июля 2024, 14:31

Фото: iStock/VvoeVale

В Москве около 100 спасателей постоянно патрулируют водоёмы из-за установившейся жары.
«Спасатели патрулируют береговую линию пешим порядком, проводят профилактические беседы с отдыхающими, выявляют несовершеннолетних без сопровождения взрослых. Призываем москвичей быть внимательнее, соблюдать правила безопасности во время отдыха у воды, купаться только в разрешенных местах, не оставлять без присмотра детей и животных», – приводит АГН «Москва» слова заммэра города по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова.

А синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин предупредил о возможном дожде в Подмосковье сегодня, 9 июля.

«В Москве до конца рабочей недели погода будет определяться влиянием антициклона и ожидается без осадков. Сегодня у нас в московской области местами, возможно, пройдёт кратковременный дождь. До самой Москвы кучево-дождевые облака не дойдут. Далее, сегодня в Москве до 29-31°С, по области 27-32°С. Среда, четверг, пятница — 25-30°С», — отметил в беседе с RT Ильин.

Ранее ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова заявляла, что на этой рабочей неделе москвичей ожидает прекрасная погода.

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#подмосковье
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#спасатели
#погода
#правила
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Штрафы за парковку у мусорных баков в Подмосковье составили за месяц 280 тыс. рублей
09 июля 2024, 14:25

Фото: пресс-служба Минчистоты МО

Подмосковных автовладельцев в июне оштрафовали в общей сложности на 280 тысяч рублей за парковку рядом с контейнерными площадками, информация о нарушениях поступала через раздел «Народный инспектор» на портале «Добродел», сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
«Неправильная парковка препятствует проезду мусоровоза и своевременному вывозу мусора. (…) В июне «народные инспекторы» выписали штрафы нарушителям на общую сумму 280 тыс. рублей», — говорится в сообщении.
В министерстве отметили, что больше всего автомобилистов, припарковавшихся у контейнерных площадок, оказалось в Одинцовском округе: там сумма штрафов за это нарушение достигла 75 тысяч рублей. В тройку антилидеров по сумме штрафов вошли также Ленинский округ и Красногорск.

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