Россиянам раскрыли два золотых правила счастливого брака

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Специалист Московской службы психологической помощи Екатерина Игонина заявила, что для сохранения счастливого брака на протяжении многих лет стоит придерживаться двух основных правил — «говори» и «молчи».
«Важно поддерживать вербальный контакт и любые недовольства обсуждать спокойно и с уважением друг к другу. Разъяснять любые неприятные моменты сразу, как только они возникают. А когда ссора перерастает в серьезный конфликт – не бросаться словами», – пояснила в беседе с «Москвой» 24 Игонина.
А психолог Дарья Дугенцова заявила о жизненной необходимости создания семьи для человека.
«Человек — существо социальное, и для него, конечно же, построить взаимоотношения и создать ячейку общества с биологической точки зрения — необходимость», — отметила в беседе с Общественной Службой Новостей Дугенцова.
Ранее профессор кафедры «Возрастная психология имени профессора Л.Ф. Обуховой» МГППУ, кандидат психологических наук Наталья Авдеева заявляла, что одной из ключевых проблем российских семей сегодня является жилищный вопрос.
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