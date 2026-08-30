Стало известно, как головная боль повышает риск депрессии

30 августа 2026, 09:55

Невролог Мойсак: мигрень повышает риск возникновения депрессии

Фото: iStock/fizkes

У людей, страдающих мигренью, риск развития клинической депрессии и тревожных расстройств в три и более раза выше, чем в среднем среди населения. Об этом заявила кандидат медицинских наук, врач-невролог Федерального центра нейрохирургии в Новосибирске, доцент кафедры нейронаук Новосибирского государственного университета Галина Мойсак, передает ТАСС.