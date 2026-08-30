Стало известно, как головная боль повышает риск депрессии
У людей, страдающих мигренью, риск развития клинической депрессии и тревожных расстройств в три и более раза выше, чем в среднем среди населения. Об этом заявила кандидат медицинских наук, врач-невролог Федерального центра нейрохирургии в Новосибирске, доцент кафедры нейронаук Новосибирского государственного университета Галина Мойсак, передает ТАСС.
По словам эксперта, мигрень и нарушения эмоционального состояния имеют частично схожие биологические основы. Например, важную роль может играть дисфункция серотонинергической системы.
Невролог подчеркнула, что частые и изнурительные головные боли сами по себе являются источником хронического стресса и могут негативно сказаться на психологическом состоянии человека. В свою очередь, состояние тревоги, депрессия и постоянное ожидание следующего приступа могут усугублять мигрень и снижать болевой порог. Врач отметила, что определить, какое из этих состояний возникло первым — мигрень или расстройство настроения — можно только при индивидуальном обследовании пациента.
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