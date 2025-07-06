Шестилетняя девочка пыталась помыть ноги в реке и утонула

06 июля 2025, 02:15

МЧС: Под Пензой шестилетняя девочка упала в воду с пешеходного мостика и утонула

Фото: iStock/Halfpoint

Шестилетняя девочка утонула в реке Сердоба в Сердобском районе Пензенской области. Погибшая пыталась помыть ноги, стоя на мостике, но упала в воду. Об этом сообщили в Telegram-канале «МЧС Пензенской области».







«Шестилетняя девочка утонула в реке Сердоба в Сердобском районе. Дети шли через пешеходный мостик, и одна из девочек остановилась помыть ноги в реке и упала в воду», — говорится в сообщении.