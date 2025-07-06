Шестилетняя девочка пыталась помыть ноги в реке и утонула
МЧС: Под Пензой шестилетняя девочка упала в воду с пешеходного мостика и утонула
Шестилетняя девочка утонула в реке Сердоба в Сердобском районе Пензенской области. Погибшая пыталась помыть ноги, стоя на мостике, но упала в воду. Об этом сообщили в Telegram-канале «МЧС Пензенской области».
«Шестилетняя девочка утонула в реке Сердоба в Сердобском районе. Дети шли через пешеходный мостик, и одна из девочек остановилась помыть ноги в реке и упала в воду», — говорится в сообщении.Очевидцы попытались спасти девочку, но безуспешно. Прибывшие на вызов спасателя извлекли тело ребенка на берег. Уточняется, что сообщение о трагедии поступило в субботу (19:55 по московскому времени).
В пресс-службе МЧС России напомнили, что родителям не следует оставлять ребенка одного у водоема, даже если тот умеет плавать.
Ранее сообщалось, что легкомоторный самолёт совершил вынужденную жесткую посадку на трассу А-120 в Ломоносовском районе Ленинградской области вечером 5 июля. На борту находились три человека, никто не пострадал.