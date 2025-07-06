«Это статус дедушки»: Актер и спортсмен Олег Тактаров рассказал о финансовой помощи внуку

06 июля 2025, 00:58

Актер Олег Тактаров c юмором рассказал, как щедро поддерживает внука деньгами

Олег Тактаров (Фото: Instagram* @olegtaktarov_official)

Российский актер и спортсмен Олег Тактаров поделился, что щедро поддерживает своего внука деньгами. О финансовой помощи маленькому внуку он рассказал на кинофестивале «В кругу семьи», передает «Страсти».





В 2024 году 57-летний Олег Тактаров впервые стал дедушкой после рождения внука у его дочери. На кинофестивале «В кругу семьи», поддерживаемом Госкорпорацией «Ростех» и Министерством культуры, он с юмором рассказал, что новый статус принес новые расходы.





«Достаешь телефон, заходишь в wifi и переводишь, переводишь, переводишь. Это статус дедушки. Мой дедушка раньше мне раздавал старинные приемники, которые ему не нужны. А я, вот видите…», — иронично сравнил он.