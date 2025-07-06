«Это статус дедушки»: Актер и спортсмен Олег Тактаров рассказал о финансовой помощи внуку
Актер Олег Тактаров c юмором рассказал, как щедро поддерживает внука деньгами
Российский актер и спортсмен Олег Тактаров поделился, что щедро поддерживает своего внука деньгами. О финансовой помощи маленькому внуку он рассказал на кинофестивале «В кругу семьи», передает «Страсти».
В 2024 году 57-летний Олег Тактаров впервые стал дедушкой после рождения внука у его дочери. На кинофестивале «В кругу семьи», поддерживаемом Госкорпорацией «Ростех» и Министерством культуры, он с юмором рассказал, что новый статус принес новые расходы.
«Достаешь телефон, заходишь в wifi и переводишь, переводишь, переводишь. Это статус дедушки. Мой дедушка раньше мне раздавал старинные приемники, которые ему не нужны. А я, вот видите…», — иронично сравнил он.В июне «Радио 1» передавало, что в семье певца Владимира Кузьмина случилось радостное событие — у его сына Никиты и невестки Ирины родился ребенок. Мальчик появился на свет в подмосковном госпитале «Лапино», хотя пара последние несколько лет проживает в Дубае.
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