«Психанула»: Певица Ольга Орлова радикально поменяла имидж и сразу же пожалела о решении — фото
Певица Ольга Орлова решила рискнуть, кардинально сменив имидж. Однако результат оставил звезду в сомнениях: похоже, что она пожалела о смелом решении стать рыжей. Свое преображение Ольга оценила лаконичным словом «психанула», выложив кадры с новой внешностью и попросив фанатов поделиться их впечатлением.
Экс-солистка группы «Блестящие» обычно предпочитает стабильность в своем стиле, выбирая одну стрижку и поддерживая один и тот же цвет волос: блонд с легкими перламутровыми или розовыми оттенками. Уход за волосами она доверяет проверенному стилисту.
Однако на этот раз Орлова решилась на эксперимент. Яркий рыжий цвет поначалу ее порадовал. Телеведущая улыбалась в кадре, где демонстрировала новый образ, но через некоторое время ее, видимо, одолели сомнения.
«Сначала я ищу как бы логику в своих поступках... Потом вспоминаю, что я — как бы творческая личность, и вопрос отпадает сам собой», — говорит закадровый голос на видео, где Орлова показывает финальный результат.К посту звезда со смехом подписала: «Когда опомнилась — было уже поздно! Психанула».
На вопрос о впечатлении от нового образа большинство подписчиков отреагировало позитивно. Часть фанатов даже отметила, что столь яркий и дерзкий цвет больше подходит Ольге, и ей стоит оставить его на будущее.
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