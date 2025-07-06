«Психанула»: Певица Ольга Орлова радикально поменяла имидж и сразу же пожалела о решении — фото

06 июля 2025, 02:39

Ольга Орлова показала кадры кардинальной смены имиджа с рыжим окрашиванием

Ольга Орлова (Фото: кадр видео Instagram* @olgaorlova1311)

Певица Ольга Орлова решила рискнуть, кардинально сменив имидж. Однако результат оставил звезду в сомнениях: похоже, что она пожалела о смелом решении стать рыжей. Свое преображение Ольга оценила лаконичным словом «психанула», выложив кадры с новой внешностью и попросив фанатов поделиться их впечатлением.





Экс-солистка группы «Блестящие» обычно предпочитает стабильность в своем стиле, выбирая одну стрижку и поддерживая один и тот же цвет волос: блонд с легкими перламутровыми или розовыми оттенками. Уход за волосами она доверяет проверенному стилисту.



Ольга Орлова (Фото: кадр видео Instagram* @olgaorlova1311)

Однако на этот раз Орлова решилась на эксперимент. Яркий рыжий цвет поначалу ее порадовал. Телеведущая улыбалась в кадре, где демонстрировала новый образ, но через некоторое время ее, видимо, одолели сомнения.





«Сначала я ищу как бы логику в своих поступках... Потом вспоминаю, что я — как бы творческая личность, и вопрос отпадает сам собой», — говорит закадровый голос на видео, где Орлова показывает финальный результат.