Самозахваты леса в Московской области обнаруживают с помощью аэрофотосъёмки

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО
В Подмосковье цифровизируют лесную отрасль.
Самозахваты лесных участков в регионе стали выявлять с помощи аэрофотосъёмки, сообщил председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Евгений Агулов.
Ортофотоплан – это фотографический план местности, где представлена земная поверхность и объекты на ней с привязкой к заданной системе координат.
В Комлесхозе напомнили, что самовольное занятие лесных участков может быть наложен административный штраф. Для граждан он составляет до 50 тыс. рублей; для должностных лиц – до 100 тыс. рублей; для юридических лиц – до 300 тыс. рублей.
Кроме уплаты штрафа, допустившее самозахват лицо обязано возместить вред, причинённый лесам. В среднем его размер может доходить до 10 тыс. рублей за сотку. Он зависит от местоположения и других характеристик участка.
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«Теперь при выявлении признаков самовольного занятия лесных участков и возведения на них незаконных строений используются ортофотопланы, которые позволяют планировать и осуществлять патрулирования по маршрутам, с учётом имеющейся информации», – сказал Агулов.
Ортофотоплан – это фотографический план местности, где представлена земная поверхность и объекты на ней с привязкой к заданной системе координат.
В Комлесхозе напомнили, что самовольное занятие лесных участков может быть наложен административный штраф. Для граждан он составляет до 50 тыс. рублей; для должностных лиц – до 100 тыс. рублей; для юридических лиц – до 300 тыс. рублей.
Кроме уплаты штрафа, допустившее самозахват лицо обязано возместить вред, причинённый лесам. В среднем его размер может доходить до 10 тыс. рублей за сотку. Он зависит от местоположения и других характеристик участка.
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Лора Луганская