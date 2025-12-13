Россиянам объяснили порядок действий в случае задержки зарплаты работодателем

13 декабря 2025, 05:28

Стенякина: Сотрудник может приостановить работу в случае задержки зарплаты

Фото: iStock/AntonioGuillem

В случае задержки заработной платы более чем на 15 дней работник имеет право приостановить свою трудовую деятельность до погашения всей задолженности. Об этом рассказала РИА Новости член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина.





Она сразу уточнила, что право на приостановку деятельности не распространяется на работников отдельных категорий. В их число входят, например: военнослужащие, спасатели, медики скорой помощи и сотрудники опасных производств.



Стенякина также пояснила, что до приостановки работы сотруднику необходимо письменно уведомить работодателя о ситуации. Следует составить извещение в двух экземплярах и заручиться подписью руководителя на своем экземпляре.





«Задержка выплаты считается с первого дня после установленной даты (по трудовому или коллективному договору, правилам внутреннего распорядка). Причем учитываются любые оговоренные выплаты: аванс, премия, отпускные», — напомнила политик.