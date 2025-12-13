Россиянам объяснили порядок действий в случае задержки зарплаты работодателем
В случае задержки заработной платы более чем на 15 дней работник имеет право приостановить свою трудовую деятельность до погашения всей задолженности. Об этом рассказала РИА Новости член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина.
Она сразу уточнила, что право на приостановку деятельности не распространяется на работников отдельных категорий. В их число входят, например: военнослужащие, спасатели, медики скорой помощи и сотрудники опасных производств.
Стенякина также пояснила, что до приостановки работы сотруднику необходимо письменно уведомить работодателя о ситуации. Следует составить извещение в двух экземплярах и заручиться подписью руководителя на своем экземпляре.
«Задержка выплаты считается с первого дня после установленной даты (по трудовому или коллективному договору, правилам внутреннего распорядка). Причем учитываются любые оговоренные выплаты: аванс, премия, отпускные», — напомнила политик.Если уведомление не возымело эффекта, Стенякина рекомендует обратиться с заявлением в Роструд, например, через электронный сервис ведомства. Также можно привлечь профсоюз или прокуратуру.
Крайней мерой становится подача искового заявления в суд.
Парламентарий отметила, что, по данным Росстата, общая задолженность по зарплате в России на конец сентября 2025 года приближается к двум миллиардам рублей. Наиболее проблемной отраслью в этом вопросе является «строительство».
