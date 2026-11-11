Самозанятым россиянам рассказали об оплачиваемых больничных

11 ноября 2026, 17:30

Депутат Говырин: самозанятые россияне могут получить оплачиваемый больничный

Фото: iStock/simpson33

С 2026 года самозанятые граждане смогут заранее обеспечить себе выплату на время болезни через добровольное страхование в Фонде пенсионного и социального страхования. Об этом в беседе с RT рассказал депутат Госдумы Алексей Говырин (фракция «Единая Россия»).





По словам парламентария, для участия необходимо подать заявление лично в клиентской службе фонда либо в электронном виде, выбрать страховую сумму и начать перечислять взносы со следующего календарного месяца. На выбор предусмотрены две страховые суммы: при сумме 35 тыс. рублей ежемесячный взнос в 2026 году составляет 1 344 рубля, а при сумме 50 тыс. рублей — 1 920 рублей.



Говырин отметил, что платежи разрешено вносить каждый месяц либо авансом за предстоящий период продолжительностью до года. Выбранная сумма служит базой для расчёта больничного, поэтому больший взнос увеличивает размер расчётной поддержки.



Право на пособие, подчеркнул депутат, появляется по истечении шести календарных месяцев, за которые полностью внесены взносы. Фонд уведомит участника, когда этот срок будет пройден. Размер больничного зависит от выбранной суммы, продолжительности страхования и общего страхового стажа. Так, после шести оплаченных месяцев и до достижения двенадцати для расчёта берут 70% страховой суммы, а при двенадцати и более месяцах непрерывной уплаты используют 100%.





«Затем применяется коэффициент стажа. При стаже до пяти лет учитывается 60% расчётного заработка, от пяти лет до достижения восьми — 80%, при восьми годах и более — 100%. В стаж входят прежние периоды работы по трудовому договору и время участия в добровольном страховании», — продолжил он.