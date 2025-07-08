Самозванец с ИИ-голосом выдавал себя за Марко Рубио, пытаясь украсть данные

08 июля 2025, 16:05

Фото: istockphoto / WANAN YOSSINGKUM

Мошенник, использовавший искусственный интеллект для имитации голоса и текстов, выдавал себя за американского госсекретаря Марко Рубио, сообщает The Washington Post. По данным издания, самозванец связывался с тремя министрами иностранных дел, губернатором США и членом Конгресса.