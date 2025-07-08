Самозванец с ИИ-голосом выдавал себя за Марко Рубио, пытаясь украсть данные

Фото: istockphoto / WANAN YOSSINGKUM

Мошенник, использовавший искусственный интеллект для имитации голоса и текстов, выдавал себя за американского госсекретаря Марко Рубио, сообщает The Washington Post. По данным издания, самозванец связывался с тремя министрами иностранных дел, губернатором США и членом Конгресса.



Преступник использовал текстовые сообщения и зашифрованное приложение Signal, создав учетную запись под именем «Marco.Rubio@state.gov».

В телеграмме Госдепартамента отмечается, что мошенник, скорее всего, пытался получить доступ к информации или счетам, манипулируя влиятельными чиновниками.

Виктория Иванченко

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