В Госдуме приняли закон об увеличении размера пособия по беременности для студенток
Госдума на пленарном заседании приняла в окончательном чтении закон, согласно которому для студенток размер пособия по беременности и родам увеличится до 100% величины регионального прожиточного минимума независимо от того, получает девушка стипендию или нет, сообщает РИА Новости.
Документ был внесён на рассмотрение 23 мая. Сейчас пособие по беременности для студенток выплачивается в размере стипендии за 140 дней больничного листа, а именно от 9 333 рублей до 23 333 рублей за весь период отпуска по беременности и родам.
Уточняется, что средний размер пособия по беременности и родам для студенток составит 90 202 рубля. На помощь могут рассчитывать девушки, поступившие на очную форму обучения в образовательных организациях высшего образования, профессиональных образовательных организациях, образовательных организациях дополнительного профессионального образования, а также в научных организациях.
Кроме того, согласно новому закону, Социальный фонд России будет ответственен за начисление пособий. Выплаты будут производиться за счёт средств федерального бюджета.
Принятый закон вступит в силу 1 сентября.
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