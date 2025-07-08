В Госдуме приняли закон об увеличении размера пособия по беременности для студенток

08 июля 2025, 15:47

Средний размер пособия по беременности для студенток составит более 90 тыс. руб.

Фото: iStock/galitskaya

Госдума на пленарном заседании приняла в окончательном чтении закон, согласно которому для студенток размер пособия по беременности и родам увеличится до 100% величины регионального прожиточного минимума независимо от того, получает девушка стипендию или нет, сообщает РИА Новости.