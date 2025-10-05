Пассажиры рейса «Дубай — Москва» застряли в самолёте из-за технической неисправности

05 октября 2025, 15:58

Рейс из Дубая в Москву задерживается более трёх часов

Фото: Istock / Fabricio Rezende

Рейс SU 525 из Дубая в Москву не может вылететь уже около 3,5 часов. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».