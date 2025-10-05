Пассажиры рейса «Дубай — Москва» застряли в самолёте из-за технической неисправности
Рейс SU 525 из Дубая в Москву не может вылететь уже около 3,5 часов. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».
Пассажиры всё это время оставались на борту, при этом авиакомпания не предоставляла никаких объяснений.
По предварительной информации, задержка связана с технической неисправностью самолёта, устранить которую не удалось. Очевидцы отметили, что пассажирам планируют разрешить покинуть самолёт с багажом и вернуться в зону вылета.
Ранее стало известно, что Росавиация рекомендовала авиакомпаниям усилить подготовку пилотов Суперджета после семи месяцев расследования катастрофы SSJ «Аэрофлота» в Шереметьево 5 мая 2019 года.
