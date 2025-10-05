Легковушка вылетела на встречку и столкнулась с грузовиком под Москвой — умер подросток

05 октября 2025, 16:32

В Подмосковье 16-летний подросток погиб в ДТП с фурой

Фото: Istock / SCM Jeans

Серьёзная авария произошла в Подмосковье рядом с деревней Чёрная грязь на Ленинградском шоссе. По предварительным данным, водитель автомобиля Mitsubishi выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с фурой. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».