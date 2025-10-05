Легковушка вылетела на встречку и столкнулась с грузовиком под Москвой — умер подросток
Серьёзная авария произошла в Подмосковье рядом с деревней Чёрная грязь на Ленинградском шоссе. По предварительным данным, водитель автомобиля Mitsubishi выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с фурой. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».
В результате сильного удара на месте погиб 16-летний пассажир легковой машины. Также сообщается о нескольких пострадавших, которые находятся в тяжёлом состоянии. Пострадавшим оказана экстренная медицинская помощь.
На месте ДТП работают сотрудники экстренных служб, следователи и медики. Причины происшествия и все обстоятельства аварии устанавливаются. Официальные комментарии ожидаются.
