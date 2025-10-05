Достижения.рф

Автомобиль блогера Чеботарёва пострадал в аварии: ущерб оценивается в 15 млн рублей

Блогер на спортивном McLaren попал в ДТП, удар пришёлся на его друга
Фото: Instagram* / @chebotarev_evgeny

В Санкт-Петербурге блогер Евгений Чеботарёв попал в ДТП на своём спортивном McLaren. По его словам, авария произошла на мокрой трассе: машину занесло, и она врезалась в отбойник. К счастью, сам Чеботарёв остался невредим, однако удар пришёлся по пассажирскому сиденью, на котором находился его друг. Об этом сообщает Mash.



Единственным «пострадавшим» в буквальном смысле стала банковская карточка блогера — больше никаких травм нет. Чеботарёв отметил, что ремонт его спорткара обойдётся примерно в 15 миллионов рублей.

Инцидент уже привлёк внимание сотрудников ГИБДД, которые устанавливают все обстоятельства происшествия: является ли оно результатом погодных условий, ошибки водителя или случайным стечением обстоятельств.

Напомним, Евгений Чеботарёв известен своими «экспериментами» с разрушением автомобилей: ранее засыпал машину щебнем и устраивал другие «испытания» для хайпа. В этот раз сама авария оказалась вне его контроля.

Софья Метелева

