Автомобиль блогера Чеботарёва пострадал в аварии: ущерб оценивается в 15 млн рублей
В Санкт-Петербурге блогер Евгений Чеботарёв попал в ДТП на своём спортивном McLaren. По его словам, авария произошла на мокрой трассе: машину занесло, и она врезалась в отбойник. К счастью, сам Чеботарёв остался невредим, однако удар пришёлся по пассажирскому сиденью, на котором находился его друг. Об этом сообщает Mash.
Единственным «пострадавшим» в буквальном смысле стала банковская карточка блогера — больше никаких травм нет. Чеботарёв отметил, что ремонт его спорткара обойдётся примерно в 15 миллионов рублей.
Инцидент уже привлёк внимание сотрудников ГИБДД, которые устанавливают все обстоятельства происшествия: является ли оно результатом погодных условий, ошибки водителя или случайным стечением обстоятельств.
Напомним, Евгений Чеботарёв известен своими «экспериментами» с разрушением автомобилей: ранее засыпал машину щебнем и устраивал другие «испытания» для хайпа. В этот раз сама авария оказалась вне его контроля.
Читайте также: