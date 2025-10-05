Автомобиль блогера Чеботарёва пострадал в аварии: ущерб оценивается в 15 млн рублей

05 октября 2025, 16:21

Блогер на спортивном McLaren попал в ДТП, удар пришёлся на его друга

Фото: Instagram* / @chebotarev_evgeny

В Санкт-Петербурге блогер Евгений Чеботарёв попал в ДТП на своём спортивном McLaren. По его словам, авария произошла на мокрой трассе: машину занесло, и она врезалась в отбойник. К счастью, сам Чеботарёв остался невредим, однако удар пришёлся по пассажирскому сиденью, на котором находился его друг. Об этом сообщает Mash.