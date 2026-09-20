Санавиация помогла спасти 66-летнюю приморчанку с геморрагическим инсультом

20 сентября 2026, 05:50

Фото: iStock/Vladimir Dyavhkov

Санавиация помогла спасти 66-летнюю жительницу Дальнереченска, перенёсшую геморрагический инсульт. Об этом в ночь на 20 сентября сообщили в канале «Минздрав Приморья» на платформе MAX.