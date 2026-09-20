Санавиация помогла спасти 66-летнюю приморчанку с геморрагическим инсультом
Санавиация помогла спасти 66-летнюю жительницу Дальнереченска, перенёсшую геморрагический инсульт. Об этом в ночь на 20 сентября сообщили в канале «Минздрав Приморья» на платформе MAX.
Согласно материалу, женщина сама вызвала скорую после того, как ощутила резкое недомогание. Медики зафиксировали у нее повышенное артериальное давление (209 на 160). Тяжёлое состояние сопровождалось частичным параличом левой руки и ноги, а также сопором — глубоким угнетением сознания, при котором человек не реагирует на окружающих.
Пациентку отвезли в стационар Дальнереченской центральной городской больницы. После обследования у нее выявили геморрагический инсульт. В отличие от ишемического, при котором сосуд закупоривается, в этом случае он разрывается, и кровь попадает в мозговую ткань.
Требовалась срочная помощь специалистов высокого уровня, поэтому женщину доставили в Приморскую краевую клиническую больницу №1. Для перевозки использовался вертолет санитарной авиации. Сейчас пациентка находится под наблюдением врачей, операция ей пока не требуется.
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