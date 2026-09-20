«Папуля»: Лера Кудрявцева тепло поздравила мужа с днём рождения

20 сентября 2026, 04:30

Телеведущая Лера Кудрявцева тепло поздравила мужа Игоря Макарова с днём рождения

Игорь Макаров с дочкой (Фото: Instagram* @leratv)

Телеведущая Лера Кудрявцева обратилась к своему мужу, хоккеисту Игорю Макарову, и трогательно поздравила его с днем рождения. Праздничный пост появился вчера в личных соцсетях звезды.