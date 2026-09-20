«Папуля»: Лера Кудрявцева тепло поздравила мужа с днём рождения
Телеведущая Лера Кудрявцева обратилась к своему мужу, хоккеисту Игорю Макарову, и трогательно поздравила его с днем рождения. Праздничный пост появился вчера в личных соцсетях звезды.
Кудрявцева пожелала супругу счастья и ласково назвала его «папуля». Телеведущая шутливо отметила, что 39 лет — прекрасный возраст, особенно если не думать о приближающейся круглой дате.
Напомним, что Макаров младше жены на 16 лет. Пара состоит в браке с 2013 года, при этом летом 2018-го у них родилась дочь Мария. Два года назад отношения пережили серьёзный кризис: Кудрявцева уходила от мужа из-за его алкогольной зависимости, но он справился с проблемой, и семья сохранилась.
В начале сентября «Радио 1» передавало, что Кудрявцева оказалась в центре дорожного инцидента. Она предпочитает ездить за рулём сама, без водителя. В этот раз её машина привлекла внимание сотрудника Госавтоинспекции, который оштрафовал телеведущую за цвет автомобиля.
Читайте также: