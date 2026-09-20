Легковушка влетела в тягач, припаркованный на одной из АЗС Новосибирска
В Новосибирске у автозаправочной станции (АЗС) произошло ДТП, в результате один человек погиб и ещё двое пострадали. Об этом сообщили в Telegram-канале «СПАСАТЕЛИ МАСС».
Уточняется, что легковушка Kia Rio врезалась в стоящий тягач-контейнеровоз Volvo, припаркованный на территории АЗС. После удара машину зажало под большегрузом, а водитель и пассажиры оказались заблокированы в деформированном салоне.
На место оперативно прибыли специалисты муниципальной аварийно-спасательной службы (МАСС) и сотрудники пожарно-спасательной части №5. Они аккуратно вытянули Kia из-под контейнера. Водителя без сознания и человека с заднего сиденья легковушки передали медикам. Пассажир, который находился на переднем сиденье, погиб. Его тело деблокировали и передали следственно-оперативной группе. Водитель тягача не пострадал.
Спасатели также провели противопожарные мероприятия, стабилизировали транспортные средства и перекрыли газобаллонное оборудование (ГБО). Личности всех участников аварии сейчас устанавливают правоохранители.
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