Легковушка влетела в тягач, припаркованный на одной из АЗС Новосибирска

20 сентября 2026, 01:07

Один человек погиб и двое пострадали в ДТП с тягачом на АЗС в Новосибирске

Фото: кадр из видео Telegram-канала «СПАСАТЕЛИ МАСС» @spasatelimass

В Новосибирске у автозаправочной станции (АЗС) произошло ДТП, в результате один человек погиб и ещё двое пострадали. Об этом сообщили в Telegram-канале «СПАСАТЕЛИ МАСС».