Сангаджи Тарбаев назвал спорной идею сделать 3 сентября официальным праздником

03 сентября 2025, 16:06

Депутат Тарбаев усомнился в целесообразности учреждения «Шуфутинова дня»

Сангаджи Тарбаев (Фото: РИА Новости / Анастасия Петрова)

Сангаджи Тарбаев, депутат Государственной думы, выразил сомнение в необходимости введения в России официального праздника под названием «Шуфутинов день». Об этом он сообщил в комментарии «Татар-информу».