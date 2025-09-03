Сангаджи Тарбаев назвал спорной идею сделать 3 сентября официальным праздником
Сангаджи Тарбаев, депутат Государственной думы, выразил сомнение в необходимости введения в России официального праздника под названием «Шуфутинов день». Об этом он сообщил в комментарии «Татар-информу».
Поводом для обсуждения стало предложение генерального директора Большого Московского цирка Эдгарда Запашного, который ранее выступил с инициативой закрепить 3 сентября — день, прославленный песней Михаила Шуфутинского — в качестве официального праздника.
Тарбаев отметил, что знаком с Запашным лично и допускает, что тот мог выступить с таким предложением всерьёз. По словам депутата, если общественность поддержит эту идею, он не видит в этом ничего плохого, ведь песня и дата уже давно приобрели статус народного мемориального дня. Тем не менее он выразил сомнение, стоит ли делать такой праздник официальным и называть его в честь артиста.
Также Тарбаев не исключил, что инициатива Запашного могла быть озвучена в шутку.
