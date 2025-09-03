«Барби-робот и Лужники»: Ксения Собчак резко высказалась о Мизулиной и SHAMAN

03 сентября 2025, 14:26

Собчак поставила под сомнение способности SHAMAN собрать стадион

Ксения Собчак (Фото: Telegram @ksbchk)

Телеведущая и журналистка Ксения Собчак в своём Telegram-канале высказалась относительно публичного спора между музыкантом Егором Кридом и главой «Лиги безопасного интернета» Екатериной Мизулиной.





Собчак поддержала позицию Крида, который ранее заявил, что Мизулина стала причиной распада предыдущего брака её нынешнего возлюбленного, певца SHAMAN. Журналистка назвала высказывание коллеги по шоу-бизнесу смелым.



Помимо этого, телеведущая усомнилась в том, что SHAMAN сможет собрать полноценный концерт на большой площадке, например, в «Лужниках».

«А у нашей барби-робота теперь тема — пытаться таким образом пнуть конкурентов Шамана? Шаман пока Лужники не соберёт. И не «пока» тоже. Даже если нагонять будут всей Лигой безопасного интернета», — написала Ксения.

