Санитарно-оздоровительный сезон завершают в Республике Татарстан
В Татарстане с начала года специалисты обследовали на санитарное и лесопатологическое состояние 3176 га лесных насаждений. Об этом сообщил заведующий сектором охраны и защиты лесного фонда Минлесхоза РТ Анас Сенгатуллин.
По его словам, план по лесопатологическому обследованию выполнили на 132%, пишет «Татар-информ». Полученные данные используются для подготовки документации и проведения санитарно-оздоровительных мероприятий в лесах.
С начала года такие работы в республике провели на площади 756,5 га, что составляет 76% от запланированного объема. В частности, уборка неликвидной древесины выполнена на 593 га.
В Минлесхозе Татарстана отмечают, что своевременные санитарно-оздоровительные мероприятия позволяют снизить вероятность распространения лесных болезней и вредителей, а также уменьшить пожарную опасность. Завершить весь запланированный комплекс работ рассчитывают до конца осени.
Проведение обследований и санитарных мероприятий входит в комплекс мер регионального проекта «Сохранение лесов в Республике Татарстан», реализуемого по федеральному под названием: «Сохранение лесов» нацпроекта «Экологическое благополучие».
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