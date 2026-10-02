Санитарно-оздоровительный сезон завершают в Республике Татарстан

02 октября 2026, 16:44

Фото сгенерировано Kling ai/«Радио 1»

В Татарстане с начала года специалисты обследовали на санитарное и лесопатологическое состояние 3176 га лесных насаждений. Об этом сообщил заведующий сектором охраны и защиты лесного фонда Минлесхоза РТ Анас Сенгатуллин.