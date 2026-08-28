В Минлесхозе ответили, когда в лесах Татарстана завершится пожароопасный сезон
В Министерстве лесного хозяйства Республики Татарстан сообщили о сроках завершения пожароопасного сезона 2026 года. Об этом стало известно 28 августа.
По словам заведующего сектором охраны и защиты лесного фонда ведомства Анаса Сенгатуллина, сезон традиционно закроется в середине октября, пишет «Татар-информ». При этом он подчеркнул, что в сентябре при установлении сухой погоды сохраняется высокая вероятность возникновения возгораний из-за пала сухой травы, листвы и мусора.
Согласно оперативным данным региональной диспетчерской службы ГБУ РТ «Лесопожарный центр», с начала года на территории республики зафиксировали 321 термическую аномалию. Также отмечено 212 случаев загораний на землях, прилегающих к лесным массивам. Важно, что ни одного лесного пожара не допустили.
В пресс-службе Минлесхоза РТ напомнили о необходимости оперативного информирования о любых возгораниях в лесу или вблизи них. Граждан просят звонить по круглосуточным номерам: 8-800-100-94-00 и 8 (843) 221-37-95.
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