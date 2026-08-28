В Минлесхозе ответили, когда в лесах Татарстана завершится пожароопасный сезон

28 августа 2026, 19:08

Пожароопасный сезон в лесах Татарстана кончится в середине октября

Фото сгенерировано Kling ai/«Радио 1»

В Министерстве лесного хозяйства Республики Татарстан сообщили о сроках завершения пожароопасного сезона 2026 года. Об этом стало известно 28 августа.