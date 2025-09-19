На подмосковном заводе приступили к сборке первого российского фуникулёра

19 сентября 2025, 14:34

оригинал Фото: пресс-служба компании «ПУЛЬС»

Завод «ПУЛЬС» в Мытищах начал производить уникальный наклонный лифт торговой марки PULS. Это первый фуникулёр, который будет собран в России в постсоветский период, сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области.





Новый подъёмник создают по заказу частной турбазы в Краснодарском крае. Он адаптирован к сложному рельефу и морскому климату. Это сложный проект с уникальными конструкторскими решениями. Его реализация заняла почти полтора года.

«Создали макет трассы, на котором сейчас испытывают фуникулёр. Ещё полгода понадобится на монтаж и пусконаладку лифтовой системы на Черноморском побережье. Эти работы запланированы на будущее лето. Инвестиции в разработку технологий производства наклонного лифта оставили около 100 млн рублей», – рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.