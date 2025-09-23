В ОЭЗ «Дубна» построят завод автокомпонентов за 1,5 млрд рублей

23 сентября 2025, 22:13

оригинал Фото: пресс-служба Мининвеста МО

На территории особой экономической зоны «Дубна» появится завод по производству автокомпонентов. Его планирует построить компания «Новая Подшипниковая Индустрия», сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста.





Инвестор подписал соглашение о реализации проекта с управляющей компанией ОЭЗ на III Международном форуме особых экономических зон.

«Сейчас прорабатывают дорожную карту по реализации проекта. Объём инвестиций составит 1,5 млрд рублей. На новом заводе по производству компонентов для автомобильной промышленности создадут не менее 120 рабочих мест», – поделилась планами зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.