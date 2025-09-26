Открыт приём заявок на участие в премии «Предприниматель года»
Представители бизнеса смогут стать участниками ежегодной Всероссийской премии «Предприниматель года».
Организаторы открыли приём заявок. Их можно подать до 30 ноября 2025 года по ссылке.
Цели премии – продвижение региональных брендов и продукции, а также системная поддержка малого и среднего предпринимательства путём выявления и поощрения лучших практик.
Премия проводится по 29 номинациям. В этом году появилось несколько новых – «Консалтинг», «Креативная индустрия», «СМИ», «Беспилотные системы», «Развитие внутреннего туризма». Имеются также две специальные номинации – «Прорыв года» и «Бизнес от сердца».
Все поданные заявки будут опубликованы на сайте проекта.
«Премия много лет объединяет самых ярких представителей российского бизнеса. Участие в ней – это инвестиция в репутацию компании, доступ к новым возможностям, шанс вписать своё имя в историю российского предпринимательства», – сказала руководитель оргкомитета Инна Евсина.Итоги премии подведут в Москве в апреле будущего года. О месте и времени церемонии награждения победителей и лауреатов организаторы проинформируют участников индивидуально. Наградят отличившихся известные предприниматели, руководители государственных структур и институтов развития бизнеса.
Подробную информацию о проведении премии можно найти на сайте.