Санкт-Петербург украсят сотнями флагов ко Дню России

09 июня 2026, 11:39

Фото: iStock/rarrarorro

В Санкт-Петербурге завершают подготовку к празднованию Дня России. К 12 июня город украсят более 600 элементов оформления, а также рекламные конструкции, цифровые экраны и поздравительные плакаты.





Так, флаги России и Санкт-Петербурга установят на центральных набережных, Невском проспекте, площадях Исаакиевской, Александра Невского, Восстания и Дворцовой, а также в Дворцовом проезде. Особое внимание уделят историческому центру Петербурга и въездной зоне у аэропорта Пулково. Здесь планируют разместить десять 16-метровых флагштоков с крупными флагами.





«Всего в праздничной программе предусмотрено размещение 606 элементов оформления. Кроме того, в городе будут задействованы рекламные конструкции и цифровые экраны. На 296 носителях разместят поздравительные плакаты, а на 25 широкоформатных экранах планируют транслировать праздничные видеоролики», — пишет «Петербургский дневник».