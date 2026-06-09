Санкт-Петербург украсят сотнями флагов ко Дню России
В Санкт-Петербурге завершают подготовку к празднованию Дня России. К 12 июня город украсят более 600 элементов оформления, а также рекламные конструкции, цифровые экраны и поздравительные плакаты.
Так, флаги России и Санкт-Петербурга установят на центральных набережных, Невском проспекте, площадях Исаакиевской, Александра Невского, Восстания и Дворцовой, а также в Дворцовом проезде. Особое внимание уделят историческому центру Петербурга и въездной зоне у аэропорта Пулково. Здесь планируют разместить десять 16-метровых флагштоков с крупными флагами.
«Всего в праздничной программе предусмотрено размещение 606 элементов оформления. Кроме того, в городе будут задействованы рекламные конструкции и цифровые экраны. На 296 носителях разместят поздравительные плакаты, а на 25 широкоформатных экранах планируют транслировать праздничные видеоролики», — пишет «Петербургский дневник».
К празднику оформят и петербургский метрополитен, где появятся поздравительные материалы на рекламных поверхностях, а пассажиров ждут специальные аудиопоздравления.