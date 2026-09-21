Санкт-Петербург возглавил рейтинг самых популярных городов для туризма

21 сентября 2026, 14:58

Петербург стал лидером по бронированиям летом 2026 года

Фото: iStock/romanevgenev

Санкт-Петербург стал самым популярным российским направлением для самостоятельных путешествий летом 2026 года по числу бронирований, следует из данных сервиса онлайн-бронирований «Островок». При этом средняя стоимость забронированной ночи в городе снизилась на 3% и составила 6 600 рублей.