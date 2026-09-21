Санкт-Петербург возглавил рейтинг самых популярных городов для туризма
Санкт-Петербург стал самым популярным российским направлением для самостоятельных путешествий летом 2026 года по числу бронирований, следует из данных сервиса онлайн-бронирований «Островок». При этом средняя стоимость забронированной ночи в городе снизилась на 3% и составила 6 600 рублей.
Сервис подвел итоги летнего сезона 2026 года и проанализировал изменения на рынке самостоятельных путешествий за июнь–август. В исследовании рассмотрены динамика внутреннего и выездного туризма, развитие рынка размещения, стоимость поездок и другие ключевые тренды.
Как передает издание «Петербургский дневник», одним из факторов роста туристического потока в Санкт-Петербург стал событийный туризм. В период проведения праздника «Алые паруса» спрос на размещение в городе увеличился на 10%.
Активнее путешествовать по региону стали и сами жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области. На внутрирегиональные поездки пришлось до 18% всех бронирований, совершенных петербуржцами и жителями Ленобласти.
Одновременно в Санкт-Петербурге продолжило расти предложение объектов размещения. За год их общее количество увеличилось на 18%, а число предложений в сегменте апартаментов выросло на 19%.
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