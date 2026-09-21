Юрист рассказал, в каких случаях арендодатель не имеет права удерживать залог
Юрист Халилов: арендодатель не имеет права удерживать залог за износ мебели
Арендодатель не вправе удерживать залог из-за обычного износа мебели, однако может оставить оговоренную сумму при досрочном выезде жильца, заявил NEWS.ru юрист Эмиль Халимов.
По словам специалиста, собственник не может забрать весь залог из-за незначительных повреждений, например нескольких пятен на обоях. В таком случае удержание всей суммы может быть признано неосновательным обогащением, а на нее суд вправе начислить проценты за каждый день просрочки.
«Если в договоре написано, что платеж сгорает при любом досрочном выезде, суд вправе расценить такое условие как штраф и снизить его», — сказал Халимов.
Юрист назвал три законных основания, по которым собственник может удержать залог. Первое — наличие задолженности по арендной плате или коммунальным услугам, которые жилец должен оплачивать согласно договору.
Вторым основанием является причиненный квартире или имуществу ущерб. Если, например, арендатор прожег диван или затопил соседей, собственник вправе удержать сумму, необходимую для устранения последствий и проведения ремонта.
Третья причина связана с досрочным расторжением договора. Статья 687 ГК РФ позволяет нанимателю прекратить договор в любое время, если он письменно предупредит наймодателя за три месяца.
«Съехал через неделю после звонка хозяину, и тот вправе засчитать платеж в счет неполученной платы, если договор это предусматривает», — заключил Халимов.