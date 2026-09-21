Юрист рассказал, в каких случаях арендодатель не имеет права удерживать залог

21 сентября 2026, 14:40

Юрист Халилов: арендодатель не имеет права удерживать залог за износ мебели

Фото: iStock/LENblR

Арендодатель не вправе удерживать залог из-за обычного износа мебели, однако может оставить оговоренную сумму при досрочном выезде жильца, заявил NEWS.ru юрист Эмиль Халимов.





По словам специалиста, собственник не может забрать весь залог из-за незначительных повреждений, например нескольких пятен на обоях. В таком случае удержание всей суммы может быть признано неосновательным обогащением, а на нее суд вправе начислить проценты за каждый день просрочки.





«Если в договоре написано, что платеж сгорает при любом досрочном выезде, суд вправе расценить такое условие как штраф и снизить его», — сказал Халимов.

«Съехал через неделю после звонка хозяину, и тот вправе засчитать платеж в счет неполученной платы, если договор это предусматривает», — заключил Халимов.